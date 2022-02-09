А вы пробовали грушевое шампанское? Какие плоды дает грамотный уход за фруктовым садом

Усадьба Олега и Любови Симуковых стала своеобразной достопримечательностью села Барабаш-Левада. Особая гордость хозяев – замечательный грушевый сад. Здесь же устроена уютная открытая беседка. Как приятно посидеть в саду, вдыхая аромат уссурийской груши…

Есть осадок – значит, сок натуральный

Первым делом в саду Симуковых удивляет пушистый зеленый ковер.

– Созревая, груши падают не на грязную землю, а на мягкую траву, поэтому не бьются и не портятся, – объясняет Олег Иванович. – Чтобы добиться такого качества газона, нужно за ним постоянно ухаживать, подстригать, мульчировать. Собираем плоды, промываем прохладной водой из скважины и раскладываем на чистую ткань для просушки на день-полтора. После этого начинаем готовить сок, варить компоты, сушить. Ставим вино.

Грушевый сок – прекрасный натуральный продукт, с которым не сравнится ни один магазинный. Вкусный, ароматный, полезный. Готовят его Симуковы методом прямого отжима без добавления воды. Сначала плоды измельчают с помощью овощерезок, получившуюся массу отправляют под пресс. Очень важно сразу же отжать сок, чтобы он не окислялся и дольше хранился. Не стерилизуют его, а только пастеризуют, нагревая до 80 градусов. Разливают по бутылкам – и в прохладное место. Сок действительно без всяких проблем хранится несколько лет, не темнеет. Единственное, что меняется, – выпадает осадок. Но это как раз доказательство натуральности напитка.

– Сок получается концентрированным, поэтому пьем его, разбавляя на одну треть или наполовину водой, кто как любит, – поясняют Симуковы. – А на Новый год у нас эксклюзив – грушевое шампанское. Всем нравится.

В своем домашнем виноделии Олег с Любовью делают ставку прежде всего на груши, которые каждый год дают хороший урожай.

Груши отпуска не берут

– Одно дело груши обрезать. Но ведь потом нужно поддерживать форму кроны, сдерживать рост деревьев в высоту, – говорит Олег Иванович. – Через три года после кардинальной обрезки наши груши превратились в шикарные деревья, начали давать щедрый урожай, что неудивительно. С такой-то мощной корневой системой!

После реконструкции очень важно снова не запустить сад, не дать грушам перерасти отметку в три метра. Для этого каждую весну нужно осветлять крону, чтобы ко всем веткам был доступ света.

– Вырезаем жировики и растущие внутрь побеги, удаляем поросль, – делится секретами по уходу хозяин сада. – Подкармливаем деревья суперфосфатом и древесной золой. Им этого явно хватает, поскольку плодоносят они каждый год и всегда дают обильный урожай. Навоз не вносим. Раны, образовавшиеся после обрезки деревьев, поначалу обрабатывали садовым варом, но убедились, что лучше всего использовать масляную краску на олифе. И потом тоже каждый год нужно освежать обработку ран.

По словам садовника, все наши дальневосточные груши – и лукашовки, и шурановки – морозов не боятся, для них не страшны даже минус 40. Тем более стойко переносит суровую зиму дикая уссурийская груша.

Справка

Дикорастущая уссурийская груша распространена на Дальнем Востоке повсеместно – от Владивостока до Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. В естественном состоянии и в окультуренном она представлена разнообразными формами, которые различаются по окраске и величине плодов, их вкусу, срокам созревания. Бывают плоды зеленовато-желтые, соломенно-желтые и даже со слабым румянцем. Величина – от мелких (15–20 г) до относительно крупных (80–110 г). Урожай созревает в конце августа – первой половине сентября.

Уссурийская груша характеризуется очень высокой зимостойкостью и в этом не имеет себе равных среди других видов. Она прекрасно переносит мороз до минус 45 градусов и более. Это ее свойство, а также наличие относительно крупноплодных форм плодов определяют ее ценность как исходной формы в селекции зимостойких сортов для всех северных районов.

Первым это оценил сам Иван Мичурин. А дальневосточный селекционер Артемий Лукашов провел скрещивание европейского культурного сорта груши Финляндская ранняя с уссурийской и получил ценные зимостойкие сорта. С 1927-го по 1937 год селекционную работу с использованием нашей дикой груши на Суйфуно-Уссурийской плодово-ягодной опытной станции вел Николай Тихонов. И сегодня уссурийская груша широко используется в селекции в Сибири и на Урале.

Надежда БРАЖИНА

P.S. Подробнее прочитать про хозяйство Симуковых вы можете в № 5-6 журнала «Сады и огороды Приморья» за 2019 год, найти его можно на сайте журнала http://sadprim.ru в разделе архивных номеров.

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