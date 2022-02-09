Голубиная Падь поднимется ввысь Еще один район во Владивостоке готовят к комплексному развитию

Сегодня значительная часть городских территорий Владивостока нуждается в комплексном и системном развитии. Это не только строительство жилых домов, но и создание объектов социального и общественного назначения, а также благоустройство общественных пространств, строительство новых улиц. Во Владивостоке первой территорией, где будет реализован проект комплексного развития, станет Голубиная Падь.

Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер, на сегодняшний день разработан мастер-план территории, подписана дорожная карта. Реализовывать проект будут частные инвесторы.

«Сейчас территория Голубиной Пади застроена малоэтажными жилыми домами, большая часть из которых обветшала, некоторые объекты уже руинированы. Поэтому эти площади необходимо вовлекать в активную застройку», – отметил заместитель главы.

Согласно проекту в будущем на этой территории помимо жилых домов появится детский сад, будут созданы общественные пространства, в планах – развитие улично-дорожной сети.

«Этажность объектов будет переменная, преимущественно семь-девять этажей. Такое решение приняли архитекторы с учетом рельефа данной территорий. Поэтому новые объекты будут гармонично вписываться в существующую застройку», – подчеркнул Алексей Ляйфер.

Всего здесь планируют возвести порядка 370 тысяч квадратных метров различных строений, из которых 170 тысяч квадратов будут жилыми. Это позволит обеспечить жильем около шести тысяч горожан.

Отметим, что по итогам 2021 года Владивосток стали лидером по строительству жилья в Приморском крае.

«В прошлом году мы ввели почти 500 тысяч квадратных метров жилья, выдано разрешений на строительство более 750 тысяч квадратов – это 15 тысяч квартир. Таким образом, еще больше семей смогут улучшить свои жилищные условия. Сроки ввода этих объектов – 2022-2027 годы», – уточнил Алексей Ляйфер.

Подробнее о реновации района мы поговорим в одном из ближайших номеров газеты. Следите за нашими публикациями.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.Ru