Коронавирус переходит все пороги Сегодня в Приморье наблюдается взрыв заболеваемости коронавирусной инфекцией. За всю пандемию COVID-19 в крае не регистрировалось такого гигантского числа зараженных. Порог в более 1000 новых случаев за день был пройден 5 февраля, сообщает портал VladMedicina.ru со ссылкой на краевой минздрав. Ковид распространяется уже как ветрянка – при незначительном контакте.

По данным оперативного регионального штаба на понедельник, 7 февраля, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 1 378 случаев COVID-19, из них большая часть во Владивостоке. И это новый рекорд. Накануне, 6 февраля, в крае зарегистрировали 1 311 случаев заболевания.

За все время с начала пандемии коронавирусной инфекцией в крае заболели 118 742 человека. Количество выздоровевших за день в регионе увеличилось на 344 – до 99 438 человек. В ковидных госпиталях за минувшие сутки скончались еще четверо пациентов (накануне – пятеро). Таким образом, официально общее число жертв COVID-19 в Приморье выросло до 1 737 человек.

Вакцинировались против ковида на сегодняшний день 983 640 приморцев.

Как констатирует краевой минздрав, нагрузка на амбулаторные инфекционные центры возросла в четыре раза, в связи с чем они были переведены на круглосуточный режим работы. Врачи всех АИЦ крупных городов региона – Владивостока, Артема и Находки – принимают пациентов 24 часа в сутки без выходных.

Во всех АИЦ увеличено количество медперсонала.

На круглосуточный режим работы планируют также перевести поликлиники Приморья – при росте обращений туда граждан с симптомами ОРВИ на 20 %.

Также в ведомстве уточняют, что во всех АИЦ Владивостока (на Черемуховой, 32, Светланской, 131, Океанском проспекте, 35 и Адмирала Горшкова, 3) увеличены площади приема больных и разделены потоки первичных и повторных пациентов, для которых выделены отдельные врачи и кабинеты.

Так, в АИЦ на Светланской, 131 работают четыре-пять врачей в смену. За последние 24 часа туда обратилось 430 пациентов. На Океанском проспекте, 35 работают восемь врачей, четверо из них на первичном приеме, за сутки там приняли 265 человек, из них 65 – за ночь. В АИЦ на Адмирала Горшкова, три-четыре врача, за сутки приняли 278 человек. На Черемуховой, 32 два специалиста работают на первичном приеме, три – на повторном, один доктор ведет прием с 14.00 до 22.00 по предварительной записи через «Госуслуги» или по номеру 122. С понедельника здесь начали функционировать два процедурных кабинета для забора анализов.

Медики призывают граждан при наличии симптомов ОРВИ незамедлительно обращаться к врачу, в том числе в вечернее или ночное время, напоминает VladMedicina.ru.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Находкинской ГБ / vladmedicina.ru