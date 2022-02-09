Муниципальный колумбарий решит проблему с местами на кладбищах Напомним, что во Владивостоке на Лесном кладбище с 1 декабря 2021 года начал работать колумбарий на 6700 ячеек. Это событие для столицы Приморья долгожданное и архиважное, как и сам объект, который начали строить еще в 2003 году («В» подробно писал об этом в № 94 за 1 декабря).

Строительство мемориала для участников Великой Отечественной войны в 20 км от крематория на Морском кладбище было включено в губернаторскую программу подготовки еще к 60-летию Дня Победы. Но до сдачи колумбария заказчику администрации города дело не дошло. Зато разразился скандал, превратившийся в длительный судебный процесс. Похоже, похоронное дело и судебные дела – вечные спутники…

Прошли годы. Колумбарий узаконили, все юридические вопросы были решены, и объект был принят в муниципальную собственность и передан на праве оперативного управления в МБУ «Некрополь». На городскую похоронную службу возлагается предоставление ячеек колумбария, а также контроль за его состоянием.

В интервью РИА VladNews мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что на ближайшие годы городу достаточно колумбария на Лесном кладбище. Однако администрация Владивостока не должна затормозиться в развитии этого направления. И уже оформила дополнительный земельный участок на Морском кладбище для реализации подобного проекта.

В интервью корреспонденту «В» директор МБУ «Некрополь» Наиль Шахманов уточнил, что новый колумбарий закроет проблему Владивостока с отсутствием земли под погребения примерно на 5 лет. И это при ныне действующих пяти кладбищах: Морском, Лесном, на Аяксе, на острове Попова и закрытом Центральном, где разрешено производить подзахоронение урны с прахом, но только к могилам родственников.

За почти 19 лет простоя плиты колумбария не потрескались и не потемнели от неустойчивого приморского климата, от морского ветра, дождей и перепадов температуры. Отполированные мраморные плиты выдержали проверку временем. Они и сегодня блестят на солнце, как будто только вчера их привезли из Японии. Будущим летом рядом с колумбарием появятся цветы, кустарники и деревья, чтобы хоть немного прикрыть печальное место от взоров автомобилистов с близлежащей автострады.

Цены на услуги колумбария муниципальные. В сравнении с другими городами очень даже божеские. Так, размещение урны с прахом в ячейку, что называется, под ключ обойдется клиенту в 50 тысяч рублей. Для сравнения: в Хабаровске такие услуги обойдутся приблизительно в 80 тысяч, в Москве – в 120 тысяч рублей. При этом табличка на мемориальной плите с фото, именем и датами жизни покойного должна быть строго черного цвета, ее размер – 330 мм на 330 мм. Она устанавливается не на шурупы, а на клей. Сверлить мраморные плиты нельзя. В одной ячейке можно разместить три урны с прахом, но только усопших родственников. При этом дополнительная плата за «подселение» взиматься не будет.

Евгений СИДОРОВ