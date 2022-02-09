Бренд «Некрополь» не вынес двоих Антимонопольная служба решила, что два одноименных предприятия на одном рынке – это незаконно

Согласно решению приморского Управления Федеральной антимонопольной службы административные штрафы в размере 300 тысяч рублей и 12 тысяч рублей заплатят владивостокская компания ООО «Некрополь» и, соответственно, ее генеральный директор.

Антимонопольное ведомство признало недобросовестной конкуренцией использование чужого «фирменного» названия муниципального бюджетного учреждения, в частности МБУ «Некрополь».

Близнецы, но не братья

По мнению УФАС, поскольку эти предприятия занимаются похоронными услугами и на территории одного и того же города, то сходное наименование «порождало смешение на рынке и вводило в заблуждение потребителей». Многие жители краевого центра, удрученные потерей близкого человека, при заключении договоров на получение услуги не вникали в организационно-правовые нюансы и не понимали, где бюджетное учреждение, а где частная компания.

Отсюда блуждающие по Владивостоку страшилки о баснословных ценах на ритуальный сервис. Хотя муниципалы всегда работали (и работают) по утвержденным расценкам, учитывающим социальное и финансовое положение своих клиентов.

Кроме того, название «Некрополь» еще несколько лет назад было зарегистрировано и принадлежало муниципальному предприятию. На тот момент у МБУ был статус муниципального унитарного предприятия.

Его одноименный «близнец» обосновался через дорогу, в цокольном помещении жилого дома по адресу: Партизанский проспект, 28. Официальный «Некрополь» находится по адресу: Партизанский проспект, 28а. В свое время «В» рассказывал об этой скандальной ситуации.

Напомним, что городская похоронная служба «Некрополь» еще в январе 2021 года обратилась с жалобой в приморское Управление Федеральной антимонопольной службы на конкурирующее ООО «Некрополь» из-за схожести названия. Плагиаторы-ритуалы знали об этом обращении, но черную метку проигнорировали. К какому финалу привела эта самоуверенность, уже известно.

Прежде читай, а потом подписывай

Согласно последним данным, во Владивостоке работают 12 ритуальных фирм, компаний и агентств. Но на слуху у жителей города не больше трех названий. Конкуренция здесь жесткая и, как видим, зачастую нечестная. В борьбе за клиентов агенты похоронных предприятий представляются заказчикам сотрудниками известных компаний, например, МБУ «Некрополь», подделывают их фирменные визитки и документы. Расчет здесь прост: в предпохоронной суете люди не вчитываются в мелкий текст удостоверений, договоров, прайсов и квитанций. Они безропотно платят и подписывают все, что им подсовывают.

По большому счету, в этот момент заказчику без разницы, кто захоронит его покойника – общество с ограниченной ответственностью, то есть частная компания, или муниципальное бюджетное учреждение. Лишь бы уложиться в трехдневный срок. Прозрение наступает позже, когда после погребения подсчитываются расходы, затраченные на похороны.

Поэтому гражданам нужно быть внимательными и спрашивать у ритуального агента трудовой договор и удостоверение. Агенты МБУ «Некрополь» всегда имеют эти документы при себе и показывают их по первому требованию клиента.

Как рассказали корреспонденту «В» в МБУ «Некрополь», прежде чем принять решение о месте захоронения своего близкого, граждане могут позвонить диспетчеру МБУ, который поможет сделать все правильно изначально, чтобы после похорон не столкнуться с проблемами. Прежде всего люди вправе потребовать от ритуальной компании, чтобы их родственник был захоронен во Владивостоке, в городе, где он жил. А не за десятки километров, что очень неудобно во время похорон и для дальнейшего посещения в поминальные дни.

Кладбища Владивостока не закрыты, места есть, захоронения производятся ежедневно. И прейскурант на похоронные услуги отнюдь не грабительский, а социальный, установленный администрацией краевого центра. И на оформление документов уходит не так много времени. Для этого нет никаких препятствий, как заявляют некоторые представители частных похоронных компаний, чтобы перетянуть похороны из Владивостока в пригород Артема, на Подгороденке. При этом «забывая» предупредить, что данное кладбище не имеет никакого отношения к Владивостоку. Так как это территория Артемовского городского округа.

Граждане это осознают через некоторое время, когда за справками о захоронении «на Подгороденке» обращаются в МБУ «Некрополь» и… получают отказ. Потому что учетно-регистрационную работу по захоронениям на погостах города Артема МБУ «Некрополь» никогда не вело и не ведет. В данной ситуации люди становятся заложниками недобросовестных ритуальных агентов и фирм, у которых доходы зависят от количества проведенных похорон. Что касается их клиентов, то у граждан из-за отсутствия той же справки о захоронении в будущем могут возникнуть правовые вопросы или проблемы. Например, по установлению наследства умершего или иные судебные тяжбы.

Наши услуги – ваши деньги

Сегодня МБУ «Некрополь» обслуживает не более 10 процентов похоронного рынка во Владивостоке. И у муниципалов в похоронном бизнесе нет какого-либо приоритетного права. Их возможности небезграничны, и они не конкуренты коммерческим организациям. Это социальное предприятие, и вся его деятельность направлена фактически на сдерживание в городе стоимости ритуальных услуг. У МБУ «Некрополь» простой транспорт и бюджетные цены. Несомненно, коммерческие структуры в этой сфере деятельности были, есть и будут. Они тоже нужны. Например, если кто-то хочет получить какие-то сверхуслуги, то он их получит за большие деньги. Каждому свое. Но вводить людей в заблуждение, называть свою фирму чужим именем, чтобы зарабатывать на чужой репутации, – все это противоречит закону.

Какое имя после предписания антимонопольного ведомства возьмет обезличенное ритуальное ООО, сказать трудно. Кроме того, коммерсантам придется снять с фасада своего офиса незаконное название.

Справка «В».

Статья 14.4. КоАП РФ «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг»: «Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг».

Сергей КОЖИН

Фото Vlc.Ru