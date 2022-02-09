Ухаживающие за инвалидами приморцы получат финансовую помощь Около 60 млн руб. запланировано в бюджете края в этом году на поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами на дому. Размер ежемесячной выплаты составит 15 тысяч рублей.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края подчеркивают, что для получения выплаты сам ухаживающий не должен являться пенсионером или иметь инвалидность. Также одним из основных критериев для назначения выплат является обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми.

Напомним, что выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Приморском крае на текущий год. На сегодняшний день эта сумма составляет чуть более 24,5 тысячи рублей на одного члена семьи в Приморье.