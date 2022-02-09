Наши люди на такси могут съездить и в булочную Пожилым приморцам напомнили о льготах на проезд

Около 18,7 тысячи приморских пенсионеров активно используют карту «Приморец» при оплате проезда в городском и пригородном транспорте. Всего на меры социальной поддержки в области равной транспортной доступности в 2022 году запланировано более 203 миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, численность пожилых людей, использующих карту, постоянно увеличивается на 100–300 человек в неделю.

Едем по карте

Напомним, что правом получить денежную компенсацию могут воспользоваться федеральные и краевые льготники старше 70 лет, а также «дети войны». Денежная выплата предоставляется в размере 100 % стоимости проезда в транспорте, но не более 300 рублей в месяц для федеральных льготников, 700 рублей в месяц – для краевых.

Начисление денег на карту происходит в следующем порядке: первые два месяца после оформления на карту ежемесячно будет поступать по 700 рублей для краевых льготников и «детей войны» и по 300 рублей – для граждан, имеющих федеральные льготы; с третьего месяца карта будет пополняться на сумму фактических расходов на проезд, понесенных два месяца назад, но не более 700 или 300 рублей.

«Важно, что денежная выплата, поступившая на карту «Приморец», носит целевой характер, то есть картой можно оплачивать проезд только через установленные в транспорте валидаторы. Система не сможет учесть поездку, оплаченную наличными, даже если они были сняты с карты «Приморец», и выплата за эту поездку в следующем месяце не придет», – подчеркивает министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Меру поддержки можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Это необходимо для получения специалистами соцзащиты банковских реквизитов.

В министерстве напоминают, что по-прежнему действуют компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте. По разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт и электрички.

Социальное такси все популярнее

Проблему перевозок еще одной категории приморцев успешно решает и социальное такси. 473 поездки на такси совершили инвалиды Приморского края в текущем году. Наиболее активными оказались пользователи этой социальной услуги из Уссурийска.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают, что с января этого года инвалидам предоставляется 40 бесплатных поездок в пределах одного муниципального образования, а также из Владивостока в аэропорт и обратно. Кроме того, новый порядок предполагает возможность для граждан осуществить поездку к любому объекту населенного пункта.

«Под одной поездкой понимается проезд от одного адреса до другого. То есть маршрут дом – МФЦ – дом состоит из двух поездок. Также хотим напомнить, что с инвалидом имеют право на проезд не более двух сопровождающих», – поясняют специалисты ведомства.

По новым правилам заявку на заказ социального такси необходимо будет оформить не менее чем за 24 часа при поездке в пределах Владивостокского городского округа и не менее чем за два дня – при поездке внутри другого муниципального образования края.

Чтобы заказать социальное такси, по-прежнему необходимо обращаться к специалистам информационно-ресурсного центра для инвалидов «Опора» по телефону 8 (800) 30-20-924. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00.

Отметим, что для инвалидов, пользующихся собственным автомобилем, есть еще одна мера социальной поддержки: компенсация половины стоимости полиса ОСАГО. С переводом услуги в Пенсионный фонд планируется полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

Обратиться за предоставлением этой меры социальной поддержки с 1 января 2022 года можно в краевые Отделения Пенсионного фонда России. Дополнительную информацию по вопросам получения выплат через Пенсионный фонд РФ можно узнать, позвонив в контакт-центр 8 (800) 60-00-335.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru