В столице края увековечат память медиков, погибших в борьбе с коронавирусом Уже в марте в краевой столице появятся мемориальные доски медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали на заседании Совета почетных граждан Владивостока.

Инициатива такого проекта принадлежит заслуженному деятелю культуры, председателю городского и краевого советов почетных граждан, советнику губернатора Приморья, члену Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю и Совета ветеранов госбезопасности Светлане Морозовой.

«Вся моя жизнь связана с медицинскими работниками, потому что я родилась в семье медиков. Считаю, что врачи – это вторые люди после Господа. Ведь он дает нам жизнь, а медики нам ее сохраняют. Я всегда видела в них такие высокие качества, как человеколюбие, невероятную ответственность и желание прийти на помощь. Эти качества особенно ценны в период пандемии коронавируса. Врачи и медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом, рискуя собой. К сожалению, есть и те, кто погиб, спасая жизни других людей. В память о таких героях на фасадах медучреждений, где они трудились, будут установлены мемориальные доски», – сказала Светлана Морозова.

Отмечается, что мемориальные доски появятся на фасадах зданий Приморской краевой больницы № 1, госпиталя ветеранов войн и Владивостокской клинической больницы № 1.

Кроме этого, на заседании Совета почeтных граждан Владивостока, которое проходило в режиме онлайн, обсудили планы работы на текущий год.

Евгений СИДОРОВ