Заболевших приморцев призывают не ждать понедельника Медики Приморья призывают не ждать понедельника и при симптомах ОРВИ обращаться в амбулаторные центры.

С прошлой пятницы амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) во Владивостоке, Артеме и Находке принимают пациентов круглосуточно и без выходных. Медики призывают жителей не ждать понедельника и при наличии симптомов ОРВИ незамедлительно обращаться к врачу в выходные дни, в вечернее или ночное время.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, переход на круглосуточный режим работы связан с высоким уровнем заболеваемости, который фиксируется в крупных городах Приморья, особенно во Владивостоке. Поток пациентов отслеживается в режиме реального времени, и при увеличении числа пациентов бригады усиливаются медиками.

«Предпринимаются все меры для того, чтобы медицинскую помощь получили своевременно все жители Приморья. С пятницы на круглосуточный режим перевели амбулаторные центры. При увеличении обращений в поликлиники с симптомами ОРВИ на 20 % они также будут переведены на круглосуточный режим работы. Количество медиков увеличено во всех амбулаторных инфекционных центрах», – говорят в краевом минздраве.

Напомним, что при симптомах ОРВИ следует обратиться в амбулаторный инфекционный центр или инфекционный кабинет поликлиники, при высокой температуре и наличии сопутствующих хронических заболеваний необходимо вызвать врача на дом по телефону 122.

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Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта primorsky.ru