У приморских пожарных уже весна В Приморье намного раньше обычного «графика» стартовал сезон природных пожаров. С начала 2022 года в Приморье зарегистрировано 20 лесных и природных пожаров общей площадью около 4 тысяч гектаров. Таким образом, можно говорить о начале весеннего пожароопасного сезона в регионе.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, сейчас проводится интенсивная подготовка к весенним пожарам. В текущем году объем федерального финансирования на реализацию мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров Приморскому краю увеличен до 287 миллионов рублей.

По данным краевого министерства ГОЧС, в рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2022 года оборудовано 767 километров минерализованных полос, территории очищены от травянистой растительности, горючего мусора на общей площади 1 786 гектаров, проведено 207 отжигов сухой травы на общей площади 2 705 гектаров.

По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Анатолия Непочатых, практически все весенние пожары – это дело рук человека.

«Траву выжигают недобросовестные аграрии, сборщики дикоросов, сборщики металлолома. Зачастую такие палы переходят в природные пожары и далее – в лесные», – сообщил он в ходе пресс-конференции, посвященной презентации карты горимости лесов Приморского края.

По словам специалистов, природные пожары, возникающие в самом начале весеннего пожароопасного сезона, – это меньшее из зол, поскольку в ходе таких пожаров в наименьшей степени страдают животные, обитающие на территории. Период гнездования птиц еще не начался, а взрослые особи в большинстве случаев успевают уйти от огня. Вместе с тем такие пожары необходимо своевременно ликвидировать, поскольку они могут представлять потенциальную угрозу населенным пунктам и лесному фонду.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

Евгений СИДОРОВ