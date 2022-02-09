Во Владивостоке горел очередной рынок Семь единиц техники было задействовано в тушении пожара на Народном проспекте

В одном из торговых павильонов, расположенных на Народном проспекте, во вторник, 8 февраля, произошло возгорание. Пожар полыхал буквально в считаных десятках метров от редакции «В». На момент подготовки материала данных о погибших и пострадавших не было. Очень надеемся, что не будет и в дальнейшем.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю, на телефон пожарно-спасательной службы сообщение о возгорании на территории рынка на Народном проспекте поступило в 11.22. Уже через 6 минут на месте работали пожарные расчеты.

На момент прибытия первых подразделений огнем был охвачен один из павильонов рынка. На данный момент ликвидировано открытое горение на площади 200 кв. метров. Проводятся проливка и разборка места пожара.

Всего в тушении пожара было задействовано 7 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. Информация уточняется.

Напомним, что 17 декабря 2021 года во Владивостоке в районе «Детского парка» также загорелся рынок. Огонь уничтожил несколько павильонов и одно капитальное здание.

А 26 октября выгорело 700 кв. метров Некрасовского рынка.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru и VladNews