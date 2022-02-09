Собаки получат «паспорта» В Приморском крае с 1 июня вводится обязательная маркировка домашних собак

На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края в прошедший понедельник сразу в трех чтениях приняли корректировки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными».

Документ подготовили в комитете по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания края, cогласно которому с 1 июня текущего года вводится обязательная маркировка всех собак в Приморье, имеющих владельцев. Раньше процесс был добровольным.

Собаки получат «паспорта»

«Под маркировкой, согласно федеральному законодательству, сейчас понимается нанесение несмываемой или неснимаемой метки на животное», – уточнили депутаты.

Кроме того, с лета должна начать функционировать единая база данных собак, которые прошли маркировку. Таким образом, если животное потеряется, появится реальная возможность быстрее найти хозяев. Планируется, что ведение базы будет осуществлять государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Инициатива впервые вводит понятие «немотивированной агрессии» у собак.

«Под немотивированной агрессивностью понимается агрессия, не спровоцированная действиями человека, направленными на угрозу либо причинение вреда жизни и здоровью животного или его потомству, либо действиями, связанными с отловом животного без владельца или его потомства, повлекшая причинение вреда жизни и здоровью человека, его имуществу либо непосредственную угрозу его причинения», – отмечают авторы инициативы.

Еще одно ключевое изменение – наделение муниципалитетов полномочиями по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и учету маркированных животных, а также проведению мониторинга количества животных без владельцев на территории муниципальных образований.

«Мониторинг количества животных без владельцев на территории муниципальных образований представляет собой совокупность мероприятий по сбору, систематизации и анализу информации о нахождении животных без владельцев на территории муниципальных образований Приморского края», – подчеркивается в законопроекте.

Говорящие цифры для лающей братии

Законопроект меняет норматив количества животных без владельцев, подлежащих отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных, ежегодно определяемый из расчета три головы животных без владельцев на 1 000 жителей муниципального образования. Раньше речь шла о двух животных на 1 000 жителей.

Меняются в сторону увеличения также нормативы стоимости услуги по отлову одного животного без владельца – с 884 до 2 500 рублей, стоимости услуги по транспортировке одного животного без владельца от места отлова до приюта – с 1 066 до 1 700 рублей, стоимости содержания одного безнадзорного животного в приюте. К примеру, за 20 календарных дней сейчас должны заплатить 3 306 рублей. Цифру планируется увеличить вдвое – до 6 300 рублей.

Посмотрят на поведение

Кроме того, документ уточняет условия отлова и последующего выпуска безнадзорных животных, не проявляющих признаков агрессии. Речь идет о том, чтобы возвращать собаку в прежнее место обитания. К примеру, если во Владивостоке она обитала в одном микрорайоне, то и возвращать ее нужно туда же, а не везти в другую часть города. При этом исключением являются общественные места отдыха, объекты образования, спорта, туризма и другие социально значимые объекты.

При введении на территории Приморского края либо отдельного муниципального образования режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, объявленных в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, исходящей от собак без владельцев, предусматривается возможность по решению муниципалитета выплачивать гражданам вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за одну собаку.

«При этом гражданам запрещается изымать собак из квартир и территорий частных домовладений, снимать с привязи собак, временно оставленных в местах общего пользования, иным образом присваивать собак, а также доставлять в приюты для животных собак, имеющих признаки маркирования», – подчеркивается в документе.

Еще одно важное нововведение: при наличии объективных причин невозможности ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев (к примеру, из-за возникновения неисправности аппаратуры, погодных условий) предлагают составлять акт с указанием причины невозможности ведения видеосъемки, в котором подробно описывается процесс отлова животного без владельца. К акту будет необходимо приложить не менее пяти фотоснимков, сделанных с различных ракурсов, позволяющих визуально оценить состояние животного непосредственно после отлова.

По словам депутатов, необходимость ведения видеозаписи во время отлова безнадзорных животных сейчас прописана в федеральном законодательстве, однако на деле зоозащитники не всегда имеют возможность вести съемку в момент отлова. Поэтому и было принято соответствующее решение.

В результате расходы краевого бюджета на выплату субвенций муниципальным образованиям на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными было решено увеличить на 72,5 миллиона рублей – до 100,4 миллиона рублей.

«Правительство Приморского края предлагает внести изменения в закон «О краевом бюджете» на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024 годов. В связи с увеличением численности безнадзорных собак и принятием срочных, неотложных мер увеличиваются нормативы по отлову, транспортировке, содержанию, вакцинации, кастрации, возврату на прежнее место, поэтому предлагается увеличить расходы на эти цели на 72,5 миллиона рублей. Учитывая безотлагательность вносимых изменений, прошу рассмотреть законопроект сегодня сразу в двух чтениях», – подчеркнула Вера Щербина.

По мнению самих депутатов, изменения в краевое законодательство помогут решить многие застарелые проблемы.

«Мы вносим в краевой закон глобальные изменения. Помимо решения таких застарелых проблем, о которых много говорилось (нехватка полномочий у местных властей и недофинансирование деятельности по обращению с животными), законопроект регулирует и другие важные вопросы. Так, с принятием документа в крае будет вводиться обязательная маркировка собак и создаваться единая база данных, которая позволит отслеживать судьбу домашних и безнадзорных животных и подвигать приморцев к ответственному обращению со своими питомцами. Эти и другие нормы должны положительно сказаться на снижении численности животных без владельцев и защитить жителей нашего края от их нападений», – подчеркнул председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

«В 2021 году в крае зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей. Учитывая сложившуюся опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, в январе 2022 года в Приморье введен режим повышенной готовности. По данным комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в муниципальных образованиях края насчитывается 4,5 тысячи собак без владельцев», – отметил депутат Сергей Слепченко.

Тут остается только один вопрос: почему проблему с собаками никто не замечал до того момента, пока в стране от нападения диких стай не стали гибнуть люди, в том числе и дети? Почему потребовалось ждать окрика из Москвы даже для решения такой в общем-то локальной для каждого муниципалитета проблемы?

Люди со всех концов Приморья уже несколько лет буквально кричали о том, что ситуация выходит из-под контроля. Получали жалобы и депутаты, которые, напомним, представляют и конкретные округа. А в номере от 20 октября 2021 года «В» опубликовал материал на эту тему «Наше собачье дело». Знаем, что, где надо, его прочитали, но почему-то… промолчали. А теперь вот, выходит, у победы тысячи отцов. Хотя до победы, собственно, еще очень и очень далеко.

Напомним, что проект поправок в краевой закон о безнадзорных животных обсуждался с общественниками, зоозащитниками, фондами, кинологами, зоопсихологами, муниципалитетами.

О том, как во Владивостоке обсуждали проект строительства дог-парка, читайте на стр. 32.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА