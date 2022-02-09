Гороскоп совместимости подскажет, кто твоя лучшая пара, а с кем тебе не по пути Китайский гороскоп совместимости подскажет, кто твоя лучшая пара, а с кем тебе не по пути

Голубой Водяной Тигр уже взял бразды правления новым годом в свои руки, и отношения среди людей перешли на совершенно другой уровень. Прежде чем гадать, кто же идеально подойдет тому или иному знаку, а кто совсем не подходит, портал Ftimes.ru рекомендует обратиться к астрологии, а конкретно к китайскому гороскопу, который подскажет, насколько пара совместима для романтических отношений.

Бык

2022 год для Быка ознаменуется небывалым подъемом, он для него окажется очень благоприятным. В карьере представителей этого знака и в личных отношениях все наладится, одинокие подопечные Быка с большой долей вероятности повстречают свою половинку, а возможно, и создадут семью. Что касается лучшей пары для Быка, то это Крыса, Змея или Петух.

Тигр

Казалось бы, какие могут быть сложности у Тигра в Год Тигра? Тем не менее представителя этого знака они поджидают, и их будет немало в этом году. В жизни Тигра грядут значительные перемены. Он должен быть очень осмотрительным не только когда будет решать те или иные задачи, но и в общении с окружающими. Люди, рожденные в Год Свиньи, помогут ему справиться с любой задачей. А лучшей парой по жизни Тигру станет либо Свинья, либо Собака, либо Лошадь.

Кролик

Прекрасный год для представителей этого знака. Одиночки наверняка распрощаются с холостяцкой жизнью, они влюбятся, и многие даже женятся. Год хорош во всем – не только жениться, но и дом купить, и ребенка родить. Лучшей парой для Кролика станет Свинья, Собака или Коза.

Дракон

Для этого знака самое главное – всегда оставаться на позитивной волне. Тогда неудачам в его жизни места не будет, а вот финансовые запасы ощутимо пополнятся. В любовных отношениях также ожидается прогресс, так что любые чувственные надежды ни в коем случае не разочаруют. Лучшим партнером в любви для Дракона станет Крыса, Петух или Обезьяна.

Змея

Год будет удачным, но в меру. Могут случиться какие-то неприятности, хотя в основном все будет хорошо. Змее важно не расстраиваться из-за неудачи, а оставаться в спокойном расположении духа. Это непросто, но нужно постараться. Удачным в этом году для Змеи окажется брак, а также переезд на новое место жительства. Для любовных отношений этому знаку подойдет Петух или Бык.

Лошадь

В 2022 году у Лошади хорошо будут складываться отношения в любовной сфере. А кто проявит терпение, у того они со временем перерастут в гармоничные семейные отношения. Лучшей парой для создания семьи для Лошади станет Тигр, Собака или Коза.

Коза

Козу можно отнести к самым удачливым знакам в Год Тигра. У Козы пойдет вверх карьера, а в сфере любовных отношений ее ждет самая прекрасная ситуация. Кто из Коз одинок, с большой долей вероятности найдет в Год Тигра свою половинку. Не стоит скрывать своих чувств, о них с партнером рекомендуется говорить без утайки. Для семейных отношений лучшими для Козы окажутся Кролик, Лошадь, Свинья и Коза.

Обезьяна

2022 год станет благоприятным временем для подопечных этого знака китайского гороскопа. Счастливым будет брак, заключенный в этом году, возможно рождение наследника, а также переезд на новое место жительства. Для любовных отношений Обезьянам подойдет Крыса, Собака или Дракон.

Петух

Год для Петуха удачлив в сфере финансов. При этом если Петух трудолюбив, то у него будут отличные результаты в любой сфере деятельности. Лучшим партнером в любовных отношениях для Петуха станет Змея, Дракон или Бык.

Собака

Отличные перспективы будут у тех представителей знака, кто любит путешествовать, поддерживает гармоничные отношения и всегда находит общий язык с окружающими. Для любовных отношений Собаке стоит остановить свой выбор на Тигре, Обезьяне, Кролике или Лошади.

Свинья

Для Свиньи год окажется счастливым и успешным. А еще успешнее он будет для тех представителей знака, кто женится, переедет на другое место жительства или заведет детей. Лучшим любовным партнером для Свиньи будет Тигр, Коза или Кролик.

Крыса

Жизнь людей, рожденных в Год Крысы, в 2022 году обещает быть вполне спокойной. А если немного поднапрячься и приложить некоторые усилия, то прогресс будет налицо. Лучшим партнером для этого знака могут стать Крыса, Обезьяна, Дракон и Бык.

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