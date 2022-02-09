О том, как автомобилисты из Владивостока стали лучшими в СССР друзьями «Жигулей» В номере «В» за 2 февраля мы начали рассказ о первом Всесоюзном слете автотуристов «Друзья «Жигулей», состоявшемся в Тольятти с 22 по 26 июля 1981 года по инициативе Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС. При поддержке Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР и Куйбышевского областного совета по туризму и экскурсиям.

В преддверии этого масштабного форума владельцев четырехколесной продукции Волжского автогиганта в республиках, краях и областях Советского Союза проводились соревнования по автотуризму. Были организованы многочисленные авторалли, маршруты которых проходили по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

Помыть ноги в Черном море

В программы отборочных авторалли входили посещение экскурсионных объектов, исторических музеев, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Автотуристы собирали, фотографировали и оформляли в путевых отчетах материал о новых стройках, трудовых достижениях советского народа. Тогда это называлось общественно полезной работой. Иными словами, требования к будущим участникам первого Всесоюзного слета «Друзья «Жигулей» были очень строгими.

…Открытие слета состоялось 23 июля, в четверг. В Тольятти прибыли 17 сборных команд автотуристов. Всего более 150 человек из всех союзных республик: из Прибалтики и с Дальнего Востока, Крайнего Севера (из Якутска) и Закавказья. Все это свидетельствовало о популярности продукции Волжского автозавода и туризма на колесах.

От Приморского края выступала команда «Восток», сформированная согласно приказу Центрального совета по туризму и экскурсиям (г. Москва). В подготовке машин к поездке на берега Волги и в снабжении дефицитными запчастями нашим автотуристам очень помог Вилорий Васильевич Станченко, генеральный директор станции технического обслуживания автомобилей «Москвич», которая и сегодня базируется в краевом центре на проспекте 100 лет Владивостоку, 12. Финансировало команду Приморское отделение Всесоюзного добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ).

Рассказывает участник первого Всесоюзного слета автотуристов «Друзья «Жигулей», член команды «Восток» Арон Дмитриевич Азрельянт:

– Завод «АвтоВАЗ» организовал соревнования по примеру чехословаков, которые придумали международный «Слет друзей «Явы» для продвижения своих мотоциклов. До Хабаровска мы добирались своим ходом. В Хабаровске погрузили три автомобиля на железнодорожную платформу, и так мы ехали до Читы, потому что автомобильной дороги на этом участке тогда не было. Точнее, она была для КамАЗов или тракторов, но не для «Жигулей». Мы шли под флагом Центрального совета по туризму и экскурсиям с рекомендательным письмом оказывать нам всяческое содействие. У нас было задание: разведать и описать автомобильную дорогу на «гребаный Экибастуз». Если помните, именно так этот город в Казахстане (на западе Павлодарской области) называл персонаж артиста Владимира Бортника в кинофильмах «Антикиллер» и «Антикиллер-2». Почему Экибастуз «гребаный», я не знаю, но дороги в тех краях очень интересные, в основном проложены по полям. Хорошо, что мы не попали под грозовые дожди. Иначе пришлось бы ждать, пока грязь подсохнет. График движения был составлен так, что у нас нашлось время рвануть вдоль Волги, через Военно-Грузинскую дорогу доехать до Тбилиси, спуститься к Черному морю, помочить в нем ноги и вернуться в Тольятти.

Ираклий Давыдович будет сердиться

По прибытии в Тбилиси команда «Восток» решила заночевать на турбазе «Дигоми». После утомительной дороги парням хотелось отдохнуть, принять душ и выспаться. Но с первого захода отдых не случился. Работник базы, восседавший за столом под большим портретом Сталина, хладнокровно заявил: «Мэст нэт!» И никакие уговоры на него не действовали. «Мэст нэт», и все!

Нашим автотуристам ничего не оставалось, как обратиться за помощью в Республиканский совет по туризму и экскурсиям. Благо еще был рабочий день. Но где найти этот совет в незнакомом Тбилиси, никто из команды не знал. На выручку пришли два сотрудника Госавтоинспекции, дежурившие на развилке автострады, ведущей в город. Мимо их белоснежной «Чайки» с открытым верхом, с большими буквами «ГАИ» и гербом Советского Союза по бокам невозможно было ни проехать, ни пройти.

Вежливые, загорелые до черноты инспекторы (каждый под два метра ростом, в белых форменных рубашках с короткими рукавами) подсказали нужное направление движения. И даже перекрыли дорогу, чтобы автомобили команды «Восток» смогли развернуться на встречной полосе. В знак благодарности Арон Азрельянт подарил им по значку с изображением ростральной колонны и надписью «Владивосток».

Председатель Республиканского совета по туризму и экскурсиям выслушал Арона Дмитриевича, ознакомился с верительной грамотой, выданной вышестоящей организацией в Москве и тут же на одном листе бумаги написал несколько строк директору базы отдыха, на другом – номер своего телефона: «Если что, звоните, не стесняйтесь!»

Работник базы встретил команду «Восток» все так же неприветливо:

– Я же вам сказал: мэст нэт! И нэ будэт!

Но, как только он увидел записку за подписью председателя совета, у него изменился цвет лица, его речь стала сладкой, как мед:

– Дорогой, почему сразу не сказал, что вы от Ираклия Давыдовича! Вах, вах, как нэхорошо получилось. Ираклий Давыдович точно будет сердиться. Для таких уважаемых гостей у нас мэста всегда есть! Заезжайте на стоянку.

Рассказывает Арон Дмитриевич Азрельянт:

– Еще до прибытия в Тбилиси нас предупреждали, что грузины могут обманывать чужаков, в магазине или на рынке не дают сдачу, если видят, что ты приезжий. Мы же убедились в обратном. Как-то в кафе, когда я рассчитывался за обед, мне показалось, что кассир взял с нас мало денег. Я подошел к нему и говорю: «Мне кажется, что вы с нас мало взяли». Грузин посмотрел на меня подозрительно. Наверное, он думал, я скажу обратное, что взял лишнее. Мужчина быстро пересчитал заказ, и оказалось, действительно, он обсчитался на пять рублей не в свою пользу. Тогда пять рублей были совсем другими деньгами. Я отдал ему пятерку и пошел к нашему столу, где меня уже ждали ребята. Иду и чувствую, что посетители кафе затихли. Тишина, что называется, гробовая. Как будто я строевым шагом марширую по Красной площади. Поворачиваюсь и вижу, как следом за мной идет официант в белоснежной куртке, полотенце перекинуто через руку, в руках у него разнос с тремя бутылками вина. Каждая стоит не меньше рубля. Он ставит бутылки на наш стол и громко говорит, чтобы зал слышал: «За чэстность!» Теперь меня никто не переубедит, что грузины обманывают. По крайней мере, нам такие люди в Тбилиси не встречались.

Посостязались и потрудились

Соревнования на I слете «Друзья «Жигулей» проходили по регламенту, разработанному и утвержденному Центральным советом по туризму и экскурсиям. Спортсмены должны были набрать победные очки, состязаясь в автотуристическом многоборье (фигурное вождение, слалом, спринт «ле-ман», туристская техника) и различных конкурсах – технических и творческих. К примеру, на лучшую пропаганду туризма, на лучшее оборудование автомобиля для туристического похода, на знание автомобилей «Жигули» и «Нива» ВАЗ-2121, на лучшую фотографию, лучший туристский слайд-фильм (диафильм) и лучший любительский фильм о походе по родным местам.

Все материалы, заявленные на конкурсы, должны были иметь непосредственное отношение к туризму. Каждой команде предписывалось участие не менее чем в трех конкурсах по выбору. Как видим, условия соревнований были очень серьезными. Возглавлял строгое конкурсное жюри председатель Центрального совета по туризму и экскурсиям Алексей Хуршудович Абуков (25 декабря 1919 г. – 1 февраля 2003 г.).

Газета «Волжский автостроитель», орган партийного комитета, заводского комитета профсоюзов, комитета ВЛКСМ и дирекции ордена Трудового Красного Знамени Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР, в те дни писала:

– Пройти тысячи километров за рулем и не знать машину, ее особенности просто невозможно. Не уметь развлечь себя и своих товарищей на длинном перегоне, на привале – в это тоже трудно поверить. И уж, конечно, турист – это зоркий наблюдатель, знаток природы и истории своей земли. Всю эту разносторонность учитывают конкурсные издания. Тут и проверка водительского мастерства (соревнования в подъеме на холм, автомобильном спринте и слаломе), и экзамены на техническую эрудицию (конкурс рацпредложений по лучшему оборудованию машины для пробега), и «состязание» фильмов, диафильмов, фотографий, номеров художественной самодеятельности.

В субботу, 25 июля, руководство «АвтоВАЗа» предоставило участникам слета возможность поработать несколько часов в цехах автогиганта. Зарплату автотуристы не получили, они трудились на общественных началах. Зато на личном опыте познакомились с технологическими процессами изготовления автомобилей.

Для справки. В 1981 году с конвейера Волжского автозавода ежесуточно сходило до 2500 автомобилей. С трех линий – «Жигули» разных моделей, с четвертой линии – «Нива» ВАЗ-2121, внедорожник малого класса повышенной проходимости, с несущим кузовом и постоянным приводом.

На слете «Друзей «Жигулей» представители отдела главного конструктора «АвтоВАЗа» именно «Ниву», серийно выпускаемую с 5 апреля 1977 года, рекламировали как доступную и перспективную машину для туризма в условиях отечественного бездорожья. Популярные ныне иностранные внедорожники «Тойота-Лендкрузер», «Рендж Ровер», «Ниссан-Патрол», «Мицубиси-Паджеро» появятся на российских дорогах гораздо позже. Правда, с декабря 1972 года Ульяновский автозавод выпускал полноприводный грузопассажирский автомобиль УАЗ-469, но его основным потребителем была Советская армия. Гражданскому населению эта машина повышенной проходимости тогда была недоступна.

Талоны на ТО вне очереди – тоже награда

Членам команды «Восток», выступавшим на личных автомобилях «Жигули», не удалось завоевать главный приз слета – кубок Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС. Не смогли они подняться на вторую и даже третью ступеньку пьедестала почета. Кубок увезла первая команда автотуристов Челябинского областного совета по туризму и экскурсиям, второе место досталось команде Ульяновского областного совета по туризму и экскурсиям. Третье – второй команде Челябинского областного совета по туризму и экскурсиям.

Тем не менее парни из Владивостока утерли нос многим конкурентам из центральных городов страны. Они заняли первое место в конкурсной программе, победили в конкурсе на знание правил дорожного движения и в конкурсе на знание автомобиля «Жигули». Кроме того, команда «Восток» получила грамоту «за оригинальность оформления автомашин» и еще диплом редакции журнала ВЦСПС «Турист» «за самый оригинальный маршрут к месту Всесоюзного слета автотуристов «Друзья «Жигулей»». Эти исторические документы сохранились.

Все победы, которые команда «Восток» привезла из Тольятти, попали в копилку Приморского краевого клуба автомототуристов, который много лет возглавлял с небольшими перерывами Юрий Прокопьевич Гриванов.

И еще один интересный момент. В Тольятти команда «Восток» предложила выдавать участникам слета талоны на внеочередное обслуживание своих машин на станциях техобслуживания «ВАЗ», когда они вернутся домой. Не секрет, что в 80-х годах в условиях дефицита на запчасти и тотального блата попасть на ТО владельцы «Жигулей» могли либо по знакомству, либо через взятку. Вспомните советский фильм «Инспектор ГАИ» (киностудия им. М. Горького, 1982 г.), где всемогущего директора автосервиса Трунова убедительно сыграл Никита Михалков. Действие кинокартины происходит как раз в начале 80-х годов.

Руководство «АвтоВАЗа» поддержало инициативу приморцев. Члены команды «Восток» получили талоны под номером 1 на внеочередное техобслуживание своих «Жигулей».

Второй (и последний) Всесоюзный слет автотуристов «Друзья «Жигулей» состоялся 22-24 июля 1983 года в городе Димитровграде Ульяновской области. Хотя изначально его планировали провести в Куйбышевской области. Место проведения слета перенесли по предложению Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР, Димитровградского автоагрегатного завода им. 50-летия СССР и Куйбышевского областного совета по туризму и экскурсиям. Бюджет мероприятия для того времени был внушительный – 10 232 рубля. Ответственность за организацию и проведение слета возложили на Ульяновский областной совет по туризму и экскурсиям. Но нас это мероприятие не интересует: «Друзей «Жигулей» из Владивостока в Димитровграде не было…

Трое в «Жигулях» и велосипед

Летом 1981 года в столице Приморья стартовал еще один грандиозный автопробег Владивосток – Ереван, о котором сегодня забыли. Впрочем, 40 лет назад о нем тоже мало кто знал. Тем не менее в номере за 18 июля об этом событии сообщила краевая газета «Красное знамя». Заметка с фотографией участников пробега на фоне монумента Борцам за власть Советов называлась «Трое в «Жигулях» с велосипедом»:

– В автомобильный пробег отправилась группа Приморского клуба автомототуристов. Их маршрут проходит через всю страну. Вместе с другой командой – дальзаводцев, – представляющей краевое общество автолюбителей, они примут участие в первом Всесоюзном слете «Друзья «Жигулей» в Тольятти, а после этого отправятся в Ереван на Всесоюзный семинар старших инструкторов автотуризма. В составе группы – владивостокцы Сергей Матвиенко, Валерий Зайченко, Виталий Литвиненко.

В багаже они везут альбомы о Приморье, цветные фотографии, слайды, рассказывающие о деятельности клуба. Находится в машине и складной велосипед «Кама». Каждый день два человека будут вести по очереди машины, а третий ехать на велосипеде. Это необходимо для того, чтобы во время дальнего пути не потерять спортивную форму. Ведь впереди у туристов соревнования по дорогам Армении и Грузии.

В реальности все было не совсем так, как написал автор заметки. Его фамилия, кстати, под текстом не указана. Велосипед «Кама» участникам пробега вообще не пригодился. Его доставали из багажника один раз, в Благовещенске. Потом довезли до Тбилиси и выбросили как ненужный багаж.

Рассказывает Сергей Яковлевич Матвиенко, единственный ныне живущий участник пробега Владивосток – Ереван:

– На двух автомобилях «Жигули» (второй и шестой модели) мы поехали болельщиками на первый слет «Друзей «Жигули». У нас была цель – за 19 суток доехать из Владивостока до Тольятти. Но в отличие от команды «Восток» мы не воспользовались услугами железной дороги. Мы добирались своим ходом и за свои деньги. Нас никто не финансировал. Сначала доехали до города Шимановска – это в 250 километрах от Благовещенска. Федеральная трасса Чита – Хабаровск проходит в четырех километрах восточнее Шимановска. За Шимановском дороги нет. Дальше – шлагбаум.

Продолжение следует

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Ароном Азрельянтом