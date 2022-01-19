«Лавина» сошла на «Бриз» Во Владивостоке стартовал турнир по хоккею среди любительских команд

В столице края стартовал традиционный городской турнир по хоккею среди любительских команд. В турнире принимают участие 15 команд – это около 250 спортсменов-любителей. Матч открытия прошел 15 января на хоккейной коробке по адресу: ул. Русская, 86.

Как рассказали в управлении физической культуры и спорта, на протяжении трех недель будут проходить игры группового раунда, где каждая команда сыграет по три игры в своей группе. Профессиональные игроки не могут принимать участия в ледовых баталиях.

Игры будут проходить в 10.00 по субботам и воскресеньям – 22 и 23 января, 29 и 30 января на муниципальных хоккейных коробках города по адресам: ул. Русская, 86, Фанзавод, 18, Героев Хасана, 12, Фадеева, 8а.

Затем 5 февраля сильнейшие в своих группах команды сыграют полуфиналы. 6 февраля на Русской, 86 пройдет матч за третье место. Также 6 февраля на хоккейной коробке на ул. Фанзавод, 18 состоится матч закрытия.

Победители получат призы и памятные кубки.

Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие.

О зимних видах спорта читайте также на стр. 16.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА