Гамарджоба, генацвале Владивосток! Грузия угощала мотопутешественников из Приморья сухим вином, вкусными хинкали, свежеиспеченным лавашем и нефильтрованным пивом

В номере «В» за 29 декабря 2021 года мы рассказали о том, как в 1979 году семеро членов Приморского краевого клуба автомототуристов отправились на мотоциклах из Москвы в Тбилиси на VIII Международный «Слет друзей «Явы», который проходил с 19 по 24 мая. (См. «Вот на «Яве» как-то раз я приехал на Кавказ»).

Помимо участия в международных соревнованиях в Тбилиси у группы была цель – совершить поход 5-й категории сложности по маршруту Москва – Кавказ – Москва с мерными участками 6-й категории сложности на дорогах Кавказа. После такого тяжелого и затяжного пробега его участникам должны были автоматически присвоить звание «Мастер спорта СССР» по мототуризму…

Сегодня – продолжение этой истории.

Трасса не для новой «Явы»

После соревнований по фигурному вождению, состоявшихся на второй день слета, наша команда, уставшая после трехдневного прохвата от Москвы до Тбилиси, мечтала побыстрее добраться до гостиницы, принять душ и выспаться в чистой постели. Но отдохнуть на полную катушку не получилось. В гостиницу пришла компания грузин с большой плетеной корзиной, набитой фруктами, сыром, копченым мясом и бутылками сухого белого вина «Эрети», «Кахети», «Цинандали», «Цоликаури» и «Цицка». И с возгласами «Гамарджоба, генацвале Владивосток!», что с грузинского «Здравствуй, добрый друг Владивосток!».

Грузины хотели, чтобы гости из Владивостока непременно оценили вкус всех вин. Надо отметить, что из всех участников слета местные генацвале почему-то симпатизировали только гостям из Одессы, Чехии и Владивостока. Команды из других регионов игнорировали.

Один из новоявленных грузинских друзей, энергичный парень по имени Алик, произнес восторженную речь в честь нашей «героической команды, не побоявшейся приехать в солнечный Тбилиси из невероятно далекого, но такого близкого Владивостока».

После его елейного спича Олег Носков с товарищами не могли отказаться от угощения. Дары дегустировали до последней капли, чтобы не обидеть хлебосольного Алика и его приятелей. По словам Виталия Мееля, наши люди пили вино, с ужасом осознавая, что завтра соревнования по триалу.

Для тех, кто не в теме, триал – это преодоление на мотоцикле сильно пересеченной местности в рамках ограниченной полосы. Здесь скорость не главное, она даже противопоказана. В триале главное – чистота исполнения. Заезжать за полосу нельзя, за касание ногой земли – штраф, за касание двумя ногами – снятие с дистанции.

Рассказывает Виталий Анатольевич Меель:

– Старт был на вершине сопки, на спуске сплошь змейки и повороты на 90 градусов. Без переднего тормоза там делать нечего. Я весь спуск прошел удачно, а внизу не повезло. Пересекая овражек по диагонали на крутом подъемчике, упал. Да еще на больную ногу. За месяц до слета, спускаясь по ступенькам, я подвернул правую ногу и получил отрыв кости чашечки. Никто об этой травме не знал, кроме меня и моей больной ноги. Дистанцию мне не зачли. Единственное, что меня немного утешило, это то, что ни одна «Ява» новой модели, как у меня, не прошла этот этап. Новая «Ява-350» весит 120 кг, а старая модель – 95 кг. И трассу ставили с расчетом на старую «Яву».

Для справки. Согласно правилам соревнований вес мотоцикла на триале должен быть в пределах 80-90 кг, с укороченной базой и большим дорожным просветом. Поэтому неудивительно, что на VIII «Слете…» мотоциклы «Ява» новой модели не смогли пройти эту дистанцию. Тяжелую технику нереально удержать на спуске, чтобы она не вышла за пределы полосы.

Купальный сезон только для жителей Владивостока

По завершении данного этапа соревнований наши мототуристы решили искупаться в Тбилисском море. А почему бы и нет, на календаре конец мая, и в небе ни облачка. Самое время для открытия купального сезона. Только они отплыли от берега примерно на 50 метров, как к ним подлетел катер с тремя спасателями в оранжевых жилетках и прозвучала команда:

– Немедленно возвращайтесь на берег!

– Почему?

– Вода холодная! Всего 20 градусов.

В ответ раздался смех:

– Для нас она теплая.

– А вы откуда?

– Из Владивостока!

– А-а-а… Тогда купайтесь.

В этот же день вечером Виталий Меель решил прогуляться по Тбилиси. Благо от базы, где они остановились, до центра города было недалеко.

– Сижу на остановке, жду автобус, рядом перекресток. Вдруг один автомобиль бьет в задний бампер другой. И все это на моих глазах! – вспоминает Виталий Меель. – Из машин вышли водители, обошли одну машину, вторую, и все это молча. Потом один достал портмоне, отсчитал несколько купюр и отдал другому водителю. Тот даже не стал их пересчитывать. Затем они сели в свои автомобили и уехали. Молча! Ни одного слова не произнесли. Вы можете представить такую ситуацию во Владивостоке? Я лично нет. Вообще, в Тбилиси очень интересный стиль езды. Там водители уважают пешеходов. Пропускают, даже если человек перебегает дорогу в неположенном месте. И никаких негативных эмоций. С автомобилями иная картина. Кто первый подъехал к перекрестку, тот и едет, главное, дать предупредительный сигнал. Прав или неправ, но он – первый.

Пятое место – это очень хорошо

Соревнования по спринт-леману проходили на берегу огромного водохранилища на подъезде к столице Грузии. Этот искусственный водоем грузины называют Тбилисским морем. Спринт-леман – очень оригинальное ристалище, это когда незаведенный мотоцикл стоит от спортсмена в десяти шагах. По команде «Cтарт!» надо к нему подбежать, завести и проехать 300 метров на максимальной скорости. Здесь сверхзадача – остановиться точно на финишной белой полосе, не переехав ее ни на миллиметр. Иначе проигрыш. На этом этапе соревнований всех обошел наш Виталий Меель и стал призером.

В командном конкурсе знатоков правил дорожного движения в лидеры вышел еще один наш спортсмен, водитель автобуса ВПАТП-1272 Михаил Васильченко. Он за 22 секунды ответил на все вопросы в билетах, которые предлагают будущим водителям на экзаменах в Госавтоинспекции. И первым добежал до судей с заполненными карточками. Это был рекорд «Слета…». Вот что значит профессионал с большой буквы! За ним всего на три метра отстал спортсмен из Одессы. Благодаря знаниям Михаила мототуристы из Владивостока победили в этих соревнованиях. В качестве приза им вручили футболки и бейсболки с эмблемой концерна «Ява».

Искупалась в лучах славы и Наталья Селиверстова. На «Слете…» проходил конкурс красоты среди более чем сотни женщин – участниц соревнований, приехавших в Тбилиси со всего Советского Союза, а также из Чехословакии. По единодушному решению судейской команды, в которую входили только представители Чехословакии, звание «Мисс «Ява» получила лаборантка ДВНИГМИ Наталья Селиверстова. Ее наградили зонтиком с логотипом концерна «Ява».

Подводя черту под рассказом о международных соревнованиях пилигримов в Тбилиси, можно сказать, что мототуристы из Владивостока утерли нос подавляющему большинству конкурентов. Хотя и не взяли главный приз слета – новый мотоцикл «Ява» последней модели.

В общекомандном зачете на VIII «Слете друзей «Явы» наша команда заняла пятое место из 96 команд. И стала первой в конкурсе на лучшее туристское оснащение мотоциклов. Благодаря прорезиненным сумкам из-под военных аквалангов, о которых мы уже рассказывали.

Вечером после закрытия слета Олег Носков с командой решили отметить отъезд из Тбилиси. Пить «Эрети», «Кахети» и прочие сухие вина уже не хотелось. Они вызывали у них изжогу. Хотелось обыкновенного сладкого крепленого вина. Но Виталий Меель с грузинским другом Аликом объехали весь город и не нашли в магазинах крепленого вина. Точнее, оно было, только марочное и дорогое. А денег у наших мототуристов в обрез. В их планах была дальнейшая поездка по дорогам Грузии и Осетии. А это приключение на месяц, не меньше, где дорог каждый рубль.

И тогда Алик предложил поехать на пивзавод, где работал его брат.

– Мы заехали на территорию завода, Алик куда-то убежал, и через 10 минут принес полную 20-литровую бутыль свежего нефильтрованного пива! С помощью резиновых жгутов мы прикрепили ее к багажнику. Алик сел задом наперед и обнял бутыль, как любимую девушку. Мы так и ехали через весь город, как двухголовый Кентавр. И ни один инспектор ГАИ нас не остановил! – с улыбкой рассказывает Виталий Анатольевич.

На другой день наши пилигримы покидали гостеприимный Тбилиси, чтобы продолжить путешествие по маршруту 5-й категории сложности по дорогам Грузии и Осетии. Их провожали семеро грузин, с которыми они сдружились за время слета. Взяв с собой трех человек, в том числе и Алика, команда решила позавтракать в знаменитом кафе за городом, где останавливался великий русский поэт Александр Пушкин. Друзья-грузины уверяли, что только в этой придорожной забегаловке готовят настоящие национальные блюда по старинным рецептам и еще обалденно вкусные и сочные хинкали, которые по составу и способу приготовления существенно отличаются от своих дагестанских и азербайджанских собратьев.

Приехали. Грузины не обманули: небольшая очередь перед кафе подтверждала их восторженные эпитеты о здешней кухне. Олег Носков сотоварищи тоже решили постоять. Быть в Грузии и не попробовать настоящие хинкали – они бы себе этого потом не простили. И тут вышел толстый повар и что-то крикнул по-грузински.

– Хинкали осталось мало. Всем не хватит, – перевел его слова Алик и пошел в начало очереди. Что он там сказал, неизвестно, но через минуту вся очередь с одобрительными возгласами «Вах, какие молодцы!» пропустила наших путешественников вперед. Видимо, и здесь сработало волшебное слово «Владивосток»!

– Хинкали действительно оказались кулинарным чудом. Это большой пельмень диаметром пять сантиметров только с хвостиком из теста, за который его держишь во время еды. Откусывать тесто надо сбоку и маленькими кусочками, чтобы не брызнул горячий бульон. Откусил и дуешь вовнутрь, чтобы остудить, потом пьешь бульон. Внутри молото-рубленое мясо молодого барашка. После этого я ел хинкали во многих местах, но это было совсем не то, что готовят в кафе в пригороде Тбилиси. Классик Пушкин знал, где можно вкусно отобедать, – смеется Виталий Меель.

Вино джигитам не помеха

Дальнейший путь мототуристов лежал через очень высокий перевал на границе Грузии и Армении. Его название Виталий Анатольевич не помнит. Из-за высоты кислорода не хватало, мотоциклы отказывались работать на полную мощность. Не спасал даже подъем игл в карбюраторе, рисок на игле все равно не хватало. К счастью, кто-то догадался снять оболочку с электрокабеля и натянуть ее на иглу. Это ноу-хау помогло подняться на высоту 3000 метров и выше. Но в Армению команда Носкова не поехала, а, спустившись с перевала, остановилась на ночлег у небольшого ручья. Здесь же у местной женщины парни купили свежеиспеченный лаваш.

На следующее утро, умывшись в ручье ледяной водой, выпив чашечку ароматного кофе с хрустящим лавашем, путешественники двинулись в сторону перевала Мамисон. Это была уже Северная Осетия.

Повторно преодолев знакомую Военно-Грузинскую дорогу (на этот раз за 8 часов), они опять проехали Орджоникидзе и свернули вдоль реки Ардон на поселок Верхний Зарамаг. Вверху, слева от Мамисона на Рокском перевале, развернулось строительство тоннеля для будущей Транскавказской магистрали. Сегодня по ней идет основной поток перевозок на юг Осетии, несмотря на то что в 2008 году ее хотели перекрыть с помощью пушек и танков. Не вышло.

– Согласно данным карты, в Зарамаге была турбаза, туда мы и устремились. На высоте 2000 метров ехали в перчатках, чтобы не отморозить пальцы. До базы добрались в полной темноте. Ворота были закрытыми, но в окне одного домика горел огонек. Мы подняли шум, стучали по железным решеткам, кричали, пока к нам не подошел седой сторож. Он сказал, что турбаза откроется через полтора месяца, а сейчас мы ему мешаем спать, – вспоминает Виталий Меель.

– Отец, нам бы переночевать. Не ехать же нам домой во Владивосток без отдыха, – буквально взмолились туристы. После этих слов сторож проснулся:

– Как во Владивосток?! Вы что, оттуда?

– Да.

– Ну тогда проходите. Мне довелось бывать в тех местах. Я там когда-то служил.

Сторож открыл помещение рядом с кухней, где была печка, которую тут же растопили. На ней приготовили ужин. К столу пригласили гостеприимного старика. После двух стаканов «Эрети» он разговорился. Рассказал, что в молодости служил на Сахалине и очень уважает дальневосточников. Слово за слово – вино быстро закончилось, хмель ударил в голову, и туристам захотелось продолжения банкета.

Сторож сказал, что в соседнем ауле живут его дочь с зятем, председателем сельсовета, и у них есть бурдюк доброго вина. Почему бы за ним не съездить?

Информация о зяте взбудоражила команду Олега Носкова.

– Может ли ваш зять сделать справку о том, что лавина снесла дорогу и мы задержались на две недели в горах? – спросили мототуристы.

– Легко! Мой зять все может. Он же глава сельсовета!

– Поехали! – сказал Меель.

– Здесь недалеко, километра три-четыре, – ответил сторож и забрался на заднее сиденье мотоцикла.

Ехали в темноте, благо у новой «Явы» Виталия Мееля отличный свет. Гравийная дорога была не очень широкая. Примерно через 20 минут гонцы подъехали к горному аулу, где домишки буквально карабкались друг на друга. По тропинке подошли к двухэтажному домику. Освещения на улице не было. Дед стал стучать в дверь, на втором этаже зажгли свет. Высунувшись в окошко, какой-то мужчина, очевидно, хозяин дома, спросил: «Кто там?» Старик ответил. Говорили на русском языке. Старик попросил вынести бурдюк с вином. И получил отказ:

– Папа, какое вино? Ночь на дворе. Какой бурдюк? Он в подвале, а мы только что закончили красить полы на первом этаже. Как я вас пущу? Потом надо будет все перекрашивать. Папа, извините, но приходите завтра.

Несговорчивый зять уже хотел закрыть окно, но тут в разговор вступил Виталий Меель. Объяснил, что они приехали не за вином, а за справкой. Мужчина предложил встретиться утром в сельсовете, и он даст любую справку, тем более что печать находится в сейфе в его рабочем кабинете.

Рассказывает Виталий Меель:

– Когда мы ехали в аул и обратно, сторож, прижавшись ко мне, все время что-то бурчал про себя. По приезде я у него спросил:

– Дед, ты что, молился?

– Конечно, молился! Как тут не молиться? Вспоминал Христа и всех святых. Я сам джигит, других джигитов видел, но такого лихого, как ты, еще не приходилось.

– Вечером я не придал значения его словам. Но, когда утром мы снова поехали в аул, я ужаснулся. Даже пот прошиб. Вообразите: ночь, узкая грунтовка (две машины не разъедутся, для этого есть специальные карманы), слева глубокая пропасть, до дна ущелья метров 200, справа отвесная скала. А я после двух стаканов вина гнал по ней в темноте…

Продолжение следует.

Автор выражает признательность Сергею Яковлевичу Матвиенко и Виталию Анатольевичу Меелю за помощь, оказанную при подготовке материала к публикации.

Сергей КОЖИН

Фото из архива Юрия ГРИВАНОВА и Константина СЕДОЙКИНА