Последний заслон перед браконьерами Общественникам, занимающимся в Приморье охраной природы, часто приходится рассчитывать только на себя

Молодой лебедь-кликун поселился на речке Мельнице, которая протекает недалеко от поселка Преображение Лазовского района. Теплолюбивая птица вопреки законам природы не улетела в теплые края, как ее сородичи, а осталась зимовать в Приморье.

Об этом феномене корреспонденту «В» рассказали активисты местного Общества защиты тигра, организованного кандидатом биологических наук Галиной Салькиной более 10 лет назад.

Все на защиту природы!

В обществе люди разного возраста и разных профессий. Всего около 50 человек, объединенных любовью к природе и ее защитой от варварского уничтожения браконьерами и заготовителями даров тайги. Только за последние 5 лет члены общества высадили в глухой чаще около миллиона семян лекарственного растения женьшень. Чтобы королевский корень не исчез из природы.

В общественной организации есть врачи, медсестры и даже ветеринарный врач, которые выхаживают раненых птиц и зверей, оставшихся в тайге после очередной вылазки охотников. Два года назад общественники забрали у браконьеров гималайского медвежонка, которого те хотели продать. Медведя назвали Машенькой, скорее всего, мать его убили. После передержки Машеньку отвезли в реабилитационный центр в селе Алексеевка Надеждинского района, где имеется мобильная операционная на базе автомобиля КамАЗ.

В тайгу медвежонок не вернулся: слишком долго хищник находился среди людей. Привык и перестал бояться. По некоторым сведениям, Машеньку увезли в Южную Корею в центр по разведению лунных медведей. Так корейцы называют наших гималайских медведей за белую полосу на груди в форме полумесяца.

Раненых оленей после восстановления здоровья, наоборот, выпускают в природу, стадо их принимает.

Не так давно члены общества поймали дикого кота, который таскал домашних уток. Разбойника посадили в клетку и увезли подальше от поселка в поле, богатое мышами, где он наверняка не останется голодным. Но на первое время коту все-таки оставили его трофеи.

Минувшей осенью члены Общества защиты тигра спасли из плена около сотни жаб и лягушек, оказавшихся в металлическом резервуаре. Земноводных обнаружили случайно. По совету специалистов их отловили и выпустили в речку. Иначе бедолагам зимой грозила бы смерть от нехватки кислорода.

Помимо лечения подранков члены общества убирают от мусора, который остается после набегов туристов, побережье диких пляжей. Участвуют в совместных рейдах с сотрудниками охотнадзора на браконьерские поляны. Нередко фиксируют шкуры убитых животных, брошенных после разделки туши.

Шкурное дело

В 2010 году за два дня рейда общественники нашли вдоль дороги, пересекающей район, 80 шкур краснокнижных пятнистых оленей, убитых браконьерами. Местоположение страшной находки зафиксировано с помощью GPS, сфотографировано и запротоколировано при свидетелях. На место побоища приезжали телевизионщики из Владивостока. Эти сведения отправили в Москву с просьбой принять соответствующие меры. Но в столице кто-то подправил документы. Видимо, природоохранные чиновники испугались шумихи вокруг ЧП либо что-то скрывали. Такое часто бывает, когда в откровенном криминале оказываются замешаны люди при должностях или погонах. В общем, буквально на другой день следы браконьерства исчезли. А по центральному телевидению показали сюжет из Лазовского района, где было заявлено, что сведения о массовом убийстве оленей не подтвердились…

За годы существования Общества защиты тигра Галина Салькина неоднократно подавала документы на получение президентского гранта и каждый раз получала отказ. Как полагают члены общества, необоснованный. Наверное, кому-то из высоких чиновников очень не хочется признавать их природоохранную деятельность.

Кстати, в Лазовском районе в 2 км на юго-восток от села Заповедного есть озеро Чухуненко – региональный памятник природы, внесенный в реестр особо охраняемых природных территорий ДВФО. Этот водоем, где произрастает более 15 видов водных растений, место отдыха многочисленных водоплавающих птиц. На его берегах общественные защитники природы выявили несколько охотничьих биваков. И это несмотря на то, что водоем находится под охраной министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, а также ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова» и национального парка «Зов тигра». Более того, по словам общественников, вся территория, прилегающая к водоему, по чьему-то недомыслию отдана под бесплатный дальневосточный гектар. Не исключено, что в скором времени вся перелетная дичь на озере Чухуненко будет выбита. Если не принять меры по защите пернатых.

Что касается лебедя-кликуна, то он не первопроходец на речке Мельнице. Сюда в январе каждый год залетают лебеди и гуси по пути в Японию. Остаются зимовать одиночки. Благодаря подкормке у лебедя есть шанс перезимовать и дождаться своих собратьев на незамерзающей речке Мельнице, богатой рачками и травой. Вместе с ним зимуют около десяти диких уток. На ночь птица уходит в траву, где ее ловят лисы и лесные коты. Эти хищники зимой в основном мышкуют, но сейчас им голодно. Мыши любят снег, а его пока нет. Хищные птицы тоже голодают, поэтому делают налеты на курятники, где их нещадно бьют хозяева домашней птицы. В природе все взаимосвязано.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено членами Общества защиты тигра