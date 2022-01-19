Искусство из подножного корма Знаменитые строчки Анны Ахматовой про стихи, растущие из сора, наверное, можно применить и к выставке работ Лоры Белоиван, которая открылась на днях в центре современного искусства «Артэтаж».

Называется выставка «Умножение сущностей» (16+), а представлены на ней результаты экспериментов автора с «подножным кормом» – остатками стройматериалов после строительства реабилитационного центра для тюленят: пенопластом, цементом, кафельной затиркой, упаковочным картоном, интерьерными красками. А еще коллажи на основе принтов, сделанных автором с оригиналов собственных работ и по разным причинам ею же забракованных. «Каждый наш шаг множит сущности, – говорит Лора, – остается только признать их существование».

Лору Белоиван – писательницу, художника, а главное, руководителя реабилитационного центра для морских животных – в Приморье знают многие, если не все. Ее творчество имеет яркий индивидуальный стиль. Посмотрите наш «Вернисаж» с ее выставки и убедитесь сами. А может, и порадуйтесь, что вы современники и земляки художника…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА