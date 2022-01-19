Бросай сидеть, вставай на лыжи! Во Владивостоке продолжают активно работать катки и хоккейные площадки, ледяные горки и лыжные трассы

Зимние локации Владивостока ждут горожан. Так, парк имени Сергея Лазо приглашает всех на горку и каток. Также здесь работают прокат и заточка коньков, открыто теплое помещение для переодевания и отдыха. У жителей и гостей Владивостока есть возможность в выходные отдохнуть и покататься на коньках в одном из самых живописных парков города.

Продолжает работать и горка в парке Минного городка. Бесплатная горка ежедневно собирает сотни горожан и гостей краевого центра. Взрослые и дети уже успели оценить новый объект. Как отмечают в Дирекции общественных пространств, горка открыта ежедневно с 11.00 до 21.00.

Кстати, те, кто не взял с собой ледянку, могутт приобрести ее здесь же или взять в прокат. Для удобства отдыхающих продают чай, кофе и пирожки.

Кроме того, на Русском продолжает свою работу лыжная трасса. С расписанием работы лыжной трассы можно ознакомиться в социальной сети Instagram в аккаунте @rus_lyzhnya_vl.

Количество посетителей лыжни на острове Русском в этом году бьет все рекорды.

«В эти дни лыжня бьет все рекорды посещаемости, – рассказала начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик. – Если в первый день года сюда приехало около 600 человек, то уже 2 января посетителей было более тысячи. И это цифра, которая зафиксирована только через прокат. Но ведь многие приезжают со своим оборудованием, а значит, посетителей еще больше».

Чтобы пребывание на лыжне было комфортным, в этом году здесь расширили зону проката и докупили лыж. Также к услугам посетителей буфет, теплые раздевалка и туалет.

Лыжня работает по адресу: поселок Канал, 29.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru