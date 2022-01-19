Минус кроют плюсом Несмотря на глобальное потепление, будь оно неладно, на Россию в этом холодном сезоне обрушились жесткие морозы. Только и слышишь по телевидению об очередных рекордах в регионах: там -40, там -50, а там и вовсе за -60 градусов. Россияне, конечно, народ, к холодам привычный, но даже им крайне некомфортно в таких условиях. А еще можно весьма серьезно пострадать, если слишком долго находиться на морозе.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения одного из регионов Андрей Тяжельников рассказал, что нужно делать, если вы оказались на морозе.

Так, на морозе прежде всего нужно согревать себя активными движениями. Если есть возможность, то попить горячего чая. А если уж совсем повезло, то можно погреть руки грелкой. Сейчас ручные химические грелки часто можно увидеть в магазинах или выписать онлайн.

Доктор отметил, что главная задача человека, оказавшегося на морозе, – делать все возможное, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Иначе гипотермия. При этом начинается повышенная теплоотдача либо замедление выработки тепла, и температура тела начинает падать. Также замедляются обменные процессы.

Если это не прекратить, то последствия будут очень тяжелые.

И, конечно, не забывайте в холодную и тем более морозную погоду хорошо одеваться. Не бойтесь вспотеть. Главное – не замерзнуть.

Сергей ПЕТРОВ