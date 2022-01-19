Врачи гонят приморцев на мороз Оказывается, с установлением минусовых температур воздух становится практически целебным

Классик утверждал, что день можно считать чудесным, когда он морозный и солнечный. Владивосток, да и весь Приморский край, разбивают эту теорию на корню. Холода в этом году способны напугать даже привыкших к морозам приморцев: в некоторых районах столбик термометра опускался до -43, хотя некоторые чиновники и уверены, что нахождение Владивостока на широте Сочи автоматически относит его к комфортным по климату городам (см. материал на стр. 8-9).

Столица региона и вовсе превратилась в живую морозилку: сильные порывы северного ветра превращали безобидные -15 в угрожающие -30, при которых немеют лицо и конечности. Конечно, в такую погоду на улицу хочется выходить как можно реже. Однако у врачей по этому поводу другое мнение.

От семи недугов

Оказывается, с установлением минусовых температур воздух становится практически целебным, а прогулки на улице могут стать отличной альтернативой любым иммуномодулирующим препаратам. Содержание кислорода в морозном воздухе повышается более чем на 30 %, а уровень содержания в нем болезнетворных бактерий намного меньше, чем в теплую погоду.

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики по Приморскому краю отмечают, что риск заразиться вирусными заболеваниями ниже, если вы больше времени проводите на свежем воздухе, чем в отапливаемом помещении. Еще лучше – если занимаетесь активными видами спорта на улице.

– Секрет здоровья кроется в том, что при физической активности на морозе в организме человека активизируются защитные клетки, лейкоциты, которые борются с угрожающими нам инфекциями. Увеличивается выработка интерферона, который и повышает иммунитет, – рассказывает заведующая отделом коммуникаций и общественных проектов РЦОЗ МП Татьяна Минеева. – Мороз – это эликсир молодости и здоровья. При низких температурах в организме активизируется механизм терморегуляции, все процессы начинают работать в полную силу. Появляется своеобразный заряд энергии и тонус, который получают все системы наших органов.

Получается, что популярную сейчас услугу криотерапии можно получить бесплатно. Достаточно просто выйти на улицу. Холод оказывает благотворное влияние на кожу, мышцы, сердечно-сосудистую систему и даже способен изменять состав крови. По словам Татьяны Минеевой, мороз может повысить уровень гемоглобина и увеличить выработку эритроцитов. Кроме того, зимние прогулки ускоряют обмен веществ и позволяют снижать уровень холестерина. Однако здесь для людей, страдающих заболеваниями сердца, есть ограничение. Если на улице сильный ветер, от променада лучше воздержаться – такие погодные условия могут вызвать приступ стенокардии.

Скажи депрессии «нет» на морозе

Как утверждает специалист Регионального центра общественного здоровья, холод может стать отличным лекарством от стресса и хандры. Морозный воздух усиливает выработку гормона счастья – серотонина, поэтому ежедневные часовые прогулки помогут вам легче справляться со стрессом, а также справиться с повышением артериального давления.

Если вы долгое время занимаетесь умственным трудом, то, чтобы восполнить силы, достаточно выйти ненадолго на балкон или улицу и сделать несколько глубоких вдохов. Дышать при этом следует медленно, чтобы не заболеть.

– Мороз помогает бороться с болью. При температуре ниже 5 градусов пропадает чувствительность нервных окончаний и сигнал боли в мозг не поступает. Иногда при головной боли достаточно прогуляться – и через полчаса вы будете чувствовать себя лучше. Если у вас на теле небольшой, но болезненный порез, приложите кусочек льда – и боль станет меньше, – говорит Татьяна Минеева. – А после тяжелой работы откажитесь от транспорта и пройдитесь пешком, это позволит избавиться от физического переутомления и усталости.

Марина ЗУБКО

Фото РИА «Новости»