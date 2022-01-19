Опорные пункты полиции вернутся во Владивосток В столице края и ДФО подвели итоги совместной работы городской администрации и УМВД. В ходе совещания глава краевой столицы Константин Шестаков рассказал, что в городе планируют создавать опорные пункты полиции как в существующих, так и в строящихся микрорайонах. Также было отмечено, что по итогам прошлого года отмечено значительное снижение количества ДТП, их стало меньше почти на 27 %.

Как подчеркнул глава Владивостока, сегодня УМВД и городская администрация выстроили хорошую совместную работу, направленную на обеспечение безопасного и комфортного проживания в краевой столице. Это работа административных комиссий, подготовка и проведение важных общественных мероприятий всероссийского и международного уровней, работа антинаркотической и антитеррористической комиссий, организация безопасности дорожного движения и многое другое.

«Благодарю за участие, помощь и взаимодействие, оказываемые подразделениями УМВД при ликвидации чрезвычайных ситуаций и устранении аварий во Владивостоке. Серьезным испытанием в прошлом году стал выпавший в канун 1 декабря снегопад, сопровождавшийся шквальным ветром. Обеспечение проездов, содействие в работе дорожной техники при расчистке, эвакуация препятствующего движению припаркованного транспорта – далеко не полный перечень проводимой совместно с сотрудниками УМВД города работы в рамках стабилизации чрезвычайной обстановки», – сказал Константин Шестаков.

Он также добавил, что по итогам 2021 года совместными усилиями ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и администрации Владивостока удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий на 26,8 %, количества погибших – на 12,2 %, количества раненых – на 25,3 %.

«Достигнута положительная динамика снижения аварийности во Владивостоке, и эту работу продолжим. Будем ремонтировать дороги, устанавливать новые знаки и светофоры. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние дороги на Калинина, Нейбута и Давыдова. Сделаем дороги, тротуары, установим новые знаки, нанесем разметку, смонтируем тактильные указатели. Также проведем ремонт дорог и мероприятия по устранению очагов аварийности на ряде участков улично-дорожной сети города», – подчеркнул мэр.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru