Приморские строители готовы побить советский рекорд По данным правительства Приморского края, в 2021 году в регионе в целом (многоквартирного и индивидуального) введено более 800 тысяч кв. метров жилья. Это рекордная цифра с начала 1990-х годов, когда в результате реформ ежегодная сдача упала до 400 тысяч квадратов и менее. Рекордные же сдачи советского периода превышали 1 млн кв. метров в год.

Но и эти цифры в предстоящие два года, по данным регионального министерства строительства, могут быть превзойдены, и уже в 2023 году ввод может составить около 1,5 млн кв. метров. Это притом что сегодня в планах ввода на 2023 год стоит пока что 530 000 квадратов многоквартирных домов (МКД), а объемы ИЖС могут прогнозироваться в пределах 350-400 тысяч. То есть для реального ввода 1,5 млн квадратов через два года в 2022 году еще предстоит создать довольно большой задел.

О ситуации, которая сегодня сложилась по краю в области строительства многоквартирного жилья, можно судить по оперативной информации интернет-ресурса ДОМ.РФ на декабрь прошлого года.

По данным этой структуры, в настоящее время в Приморье строится 161 многоквартирный дом в целом на 28 тысяч квартир общей жилой площадью 1 384 000 кв. метров. Из этого количества 148 домов на 25 000 квартир, или 1 239 кв. метров, строится на принципах проектного финансирования и использования счетов эскроу, что предотвращает возникновение «обманутых дольщиков». По прежним правилам долевого строительства завершается возведение 13 домов жилой площадью 146 тысяч кв. метров на примерно 3 000 квартир. При этом все дома строятся без привлечения средств граждан – на свои и заемные средства.

По объемам строительства МКД Приморье сегодня находится лишь на 17-м месте в Российской Федерации, но лидирует по ДФО. Хабаровский край в настоящее время строит МКД жилой площадью 504 000 кв. метров, Сахалинская область 342 000, Бурятия – 262 000, Республика Саха (Якутия) – 246 000, Амурская область – 150 000, Забайкальский край – 117 000 и Магаданская область – 3 000 квадратов.

Надо отметить, что в самом Приморье строительство МКД в основном ведется на территории Владивостокского городского округа – 1 191 000 квадратов. На втором месте Артем – 71 000, на третьем Уссурийск – 53 000. Затем Находка – 25 000, Надеждинский район – 23 000, Большой Камень – 14 000, Тавричанка – 4 000 и Черниговка – 3 000 кв. метров.

Ведущими девелоперами на рынке жилья Приморья в настоящее время являются компании «Жилкапинвест» и «Восточный ЛУЧ», одновременно строящие объекты по 87 000 квадратов жилья. На втором месте – компания «Патрокл» – 73 000. На третьем – холдинг «Сибирский деловой союз» – 71 000. На четвертом – компания «Девелопмент-Юг» – 64 000. К основным игрокам рынка также можно отнести компании «Новый дом», «ДВ Констракшен», «Эскадра» и «Армада». Предполагается, что этот рейтинг в следующем году сильно изменится.

Виктор КУДИНОВ