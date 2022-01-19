Министра несло Видение высокопоставленным чиновником причин чудовищно высоких цен на жилье во Владивостоке как минимум спорно

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объяснил, что высокие цены на жилье во Владивостоке обусловлены выгодным расположением и потрясающей природой. Это тот случай, когда, как говорится, лучше бы человек промолчал. Тем более занимающий такой важный пост.

«Владивосток находится на широте Сочи. Но в отличие от Сочи долететь до любого мегаполиса Азии – Токио, Сеула, Гонконга – занимает 1,5-2,5 часа. На самом деле это очень комфортное и приятное место для жизни. С потрясающей природой. С национальными парками. Поэтому спрос жителей со всего Дальнего Востока на жилье именно в Приморье действительно очень высокий», – пояснил министр.

Он также добавил, что рост цен составил на Дальнем Востоке 17 %, а в России этот показатель в среднем равен 23 %. По его словам, в настоящее время стоимость жилья в Приморье достигает 116 тысяч рублей за квадратный метр. При этом снизить цены на жилье поможет реализация программы «Дальневосточный квартал».

«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки – «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространен режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов. Это, в свою очередь, в сочетании с увеличением объемов строительства направлено на снижение стоимости жилья для покупателей», – рассказал министр.

Напомним, что с табличкой «Однушка за 8 миллионов» в ежегодной пресс-конференции Путина участвовала журналистка из Владивостока Ирина Трофимова. Ей удалось задать вопрос о бесконтрольном повышении цен на недвижимость и связанном с ним оттоке населения из регионов Дальнего Восток.

Владимир Путин ответил, что ДФО требует комплексного подхода в решении жилищного вопроса. Чтобы приостановить отток населения, глава государства предложил создавать в регионе высокооплачиваемые и интересные рабочие места, развивать социалку, строить и укреплять университеты и пр.

Что до слов министра Чекункова, то на момент подготовки материала к печати во Владивостоке днем было -12 градусов, а в Сочи +6. Кроме того, нынешней зимой во Владивостоке были такие морозы, что замертво падали птицы. Это к вопросу о сочинской широте, про которую шутили еще в эпоху СССР.

О ценах на полеты «до любого мегаполиса Азии – Токио, Сеула, Гонконга» мы тоже лучше промолчим. Как и о сравнении их с ценами на полеты по маршруту Москва – любая точка Евросоюза. Лететь тоже, между прочим, считаные часы.

Про все остальное, к примеру, про растущие как грибы после дождя угольные порты, которые убивают «потрясающую природу», про комфортное и приятное место для жизни с ценами в 1,5-3 раза выше московских и зарплатах в 2-3 раза ниже столичных же и так далее мы промолчим. Это темы для отдельных непростых материалов.

Да, Владивосток безумно красивый город, который обожают его жители, но благодаря «успешным» усилиям прежде всего федеральной власти, а также московскому капиталу его трудно назвать перспективным. Единственные толчки в его развитии дают только проекты масштаба саммита АТЭС, когда за удовольствие платит федеральный бюджет. Сам же город связан по рукам и ногам и самостоятельно более-менее динамично развиваться просто не в состоянии.

Так что откроем секрет господину министру: высоким ценам на жилье во Владивостоке есть два главных объяснения. Во-первых, много жилья здесь продается с прицелом на то, что продавцы потом переедут на запад страны и купят себе какое-то жилье. И они не склонны особо торговаться, поскольку любая уступка может нарушить их планы. А во-вторых, в отсутствие нормальной экономики именно откровенная спекуляция является единственным привлекательным видом бизнеса.

Продажа и перепродажа – наше все!

Сергей ПЕТРОВ

Фото News.ykt.ru