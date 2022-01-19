Свет как бы есть, но его как бы нет Бровничи – небольшое село в Партизанском районе Приморья. Большинство жителей в основном пожилые люди, а общая численность населения не превышает и трех сотен человек. Да и расположены Бровничи в отдалении от трассы – без надобности не попадешь. Поэтому и с проблемами местные стараются справляться самостоятельно.

Хозяйка одного из сельских торговых павильонов Татьяна позвонила в Союз независимых медиа с проблемой: в Бровничах периодически и надолго отключают свет. За 15 лет, что женщина работает в селе, отключения стали скорее нормой, чем исключением.

– Буквально пару дней назад опять выключали. На улице откровенный дубак – минус 22, а у нас света нет. Вырубают в любое время года, иногда доходит до того, что по 5-6 дней не бывает света. То они столбы меняют, то работы какие-то. А мы страдаем, – рассказывает Татьяна.

Проблемы с электричеством вынудили женщину купить генератор для торгового павильона. Перебои вредят оборудованию: в теплое время года холодильники начинали течь, приходилось укутывать их одеялами, чтобы дольше сохранить температуру. Но позволить себе резервный источник электроэнергии может далеко не каждая семья. Сильнее всего страдают старики.

– Многие у нас разводят кур, ставят инкубаторы. А если свет отключили, то все – яйца на выброс, – жалуется Татьяна. – Сейчас хоть начали предупреждать, что света не будет. А раньше просто брали и вырубали. Мы в аварийную службу звоним, нам говорят, что сами не знают, когда восстановят. И в администрации на нас внимания не обращают. Говорят, что не виноваты.

Запитываются Бровничи от фидера в поселке Авангард. Как пояснили в Дальневосточной распределительной сетевой компании, с начала лета 2021 года в сетях этого филиала было зафиксировано три отключения электроэнергии. Все они были связаны с неблагоприятными погодными условиями.

– Время нарушения электроснабжения потребителей составляло 40 минут, 2 часа 24 минуты и 3 часа 45 минут. Летом специалисты проводили плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, прочищали просеку. В следующем году запланирована реконструкция этой линии с заменой опор и провода. Работы идут согласно запланированному графику мероприятий. Их цель – повысить степень защищенности сетей в период непогоды, а также надежность электроснабжения потребителей, – прокомментировали в ведомстве.

Если все отключения в Бровничах действительно являются плановыми, то о качестве линий электропередачи можно только догадываться. Татьяна вспоминает, что сообщения об отключении иногда приходили каждый день в течение трех суток. Тогда света не было с 10 утра до 17 вечера. Вряд ли такие перебои можно считать плановыми.

В ДРСК обеспокоенным местным жителям советуют обращаться на горячую линию, чтобы энергетики могли оперативно устранить причину неполадок. Телефон филиала в п/с Авангард: 8-914-073-31-00.

Марина ЗУБКО