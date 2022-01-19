Не забудьте про свой гектар! Получателям участков по программе «Дальневосточный гектар» в Приморье рассказали, как сохранить участок

Участникам программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае напоминают о необходимости своевременной подачи заявлений о предоставлении выданных им участков в собственность или долгосрочную аренду. В министерстве земельных и имущественных отношений региона рассказали, зачем это нужно и как это лучше сделать.

Как уточнили в ведомстве, согласно федеральному закону о дальневосточном гектаре на первые 5 лет участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование, к концу этого срока участнику программы необходимо подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земли в собственность или в долгосрочную аренду на срок до 49 лет.

«Договор безвозмездного пользования земельным участком считается прекратившим свое действие в случае, если гражданин, с которым заключен такой договор, не подал в уполномоченный орган заявление о предоставлении «гектара» в собственность либо в аренду до дня истечения срока действия указанного договора», – подчеркнули специалисты, добавив, что граждане имеют право подавать такие заявления не ранее чем за шесть месяцев до истечения срока действия договора.

Если же заявление подано после того, как срок действия договора о предоставлении участка в безвозмездное пользование на 5 лет истек, уполномоченный орган такое заявление не рассматривает.

«То есть если вы взяли землю в августе 2017 года, то в январе 2022 года необходимо подать заявление о предоставлении участка в собственность или аренду. В случае пропуска вышеуказанного срока земля остается в государственной или муниципальной собственности», – уточняют специалисты.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду гражданин может направить в уполномоченный орган лично или по почте на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф». Для этого необходимо зайти в ФИС в раздел «Мой участок», нажать на кнопку «Выбор вида права» и выбрать форму права на участок – в собственность или в аренду, а также прикрепить ряд необходимых документов. Процедура оформления занимает от 7 до 15 минут. Заявление также можно подать в МФЦ или органе регистрации прав.

При этом, как отметили в министерстве, участники программы могут получить участки в собственность досрочно, не дожидаясь истечения 5-летнего срока. Это возможно в случае, если на этой земле уже расположен объект индивидуального жилищного строительства, который принадлежит этому гражданину на праве собственности и соответствует требованиям к минимальным параметрам объекта ИЖС, предусмотренным законом о дальневосточном гектаре. Также право на досрочное предоставление земельного участка в собственность или долгосрочную аренду дает наличие договора ипотеки для постройки дома на этом участке.

Отметим, что в Приморье принято более 68 тысяч заявлений от граждан о получении «гектара». По состоянию на 31 декабря 2021 года предоставлены в безвозмездное пользование 20 433 земельных участка – это лучший показатель в ДФО. Из них в собственность граждан предоставлены 176 участков, в том числе 20 – досрочно, еще 6 участков предоставлены в аренду.

«Наиболее востребованными являются территории Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края. При этом граждане предпочитают выбирать землю в границах или вблизи существующих населенных пунктов. Около 80 % получателей дальневосточного гектара – приморцы. Большинство участников программы используют или планируют использовать полученные гектары для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и сельхоздеятельности», – рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что законом о дальневосточном гектаре предусмотрена возможность взять второй участок в том случае, если первый гражданину в соответствии с данным законом уже предоставлен в аренду или собственность.

Евгений СИДОРОВ

Фото из архива