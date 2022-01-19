Вывести гараж из тени Приморцы, которые уже попытались легализовать свои постройки в рамках объявленной в стране гаражной амнистии, поняли, что это не так-то и просто

Есть в слове «гараж» нечто сакральное, притягательное. В России не только надежная стоянка для автомобиля, но и место хранения различных не очень нужных вещей, сезонного спортинвентаря, а часто в гаражах есть погреба для хранения овощей и консервации. Для кого-то это и рабочий «офис». А еще это и место встречи с друзьями. Ну, вы понимаете…

Во Владивостоке примерно 50 гаражных кооперативов. Около тысячи различных объявлений о продаже машино-мест размещены на интернет-платформах. Десятки железных построек ежегодно сносятся властями из-за незаконного размещения, но их место довольно быстро занимают новые. Гаражи – целая культура. И хотя чаще всего проржавевшие железные домики портят вид города, избавиться от них очень сложно.

Закон о гаражной амнистии, вступивший в силу с сентября 2021 года, позволил хозяевам построек узаконить их. Документ сразу же вызвал массу вопросов, отвечать на которые исполнительным органам приходится до сих пор. Ясности не внесла даже выпущенная Росреестром методичка о том, как узаконить гараж.

Под амнистию попадут не все

Владельцы гаражей в ГСК № 129 на ул. Камской, узнав об амнистии, с оформлением решили не затягивать. Председатель собрала необходимые документы, и уже 20 октября бумаги были в городской администрации. Но ни через месяц, ни через два ответа на свое заявление члены кооператива так и не получили.

– У нас хорошие, ухоженные гаражи, трехэтажное здание. Хотели быстро все решить, взять землю в собственность, но до сих пор не знаем, какое решение по нашему ГСК принято. Почему никто с нами так и не связался? – изумлен один из членов кооператива Валерий.

На самом деле причин, по которым чиновники могут отказать собственнику в предоставлении амнистии, великое множество. В случае с ГСК № 129 решающим фактором стала именно этажность строений. По закону оформить землю можно лишь под капитальным гаражом не выше одного этажа. Все надстройки, небольшие сарайчики и прочие шедевры инженерной мысли, которые создают вокруг машино-мест умельцы, аннулируют право на амнистию.

В мэрии рассказали, что письмо о невозможности оформления помещений в кооперативе было направлено председателю еще в ноябре, причем как по почте, так и с помощью автоматизированной информационной системы МФЦ. Почему результаты не были доведены председателем до членов ГСК, сказать сложно. Однако вывод здесь один: в регистрации отказано.

– Гражданин имеет право на предоставление в собственность бесплатного земельного участка, если его гараж построен не позднее 29 декабря 2004 года. При этом земля может находиться в государственной или муниципальной собственности или быть предоставлена гаражному кооперативу, – рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Стоценко. – Гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации. Либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Согласно указаниям Росреестра участвовать в гаражной амнистии можно даже в том случае, если ГСК, в котором вы состояли, больше не существует. Единственное, что вам обязательно нужно доказать, это право собственности на капитальную постройку. Причем совершенно неважно, каким именно образом вам достался бокс: купили вы его, унаследовали или получили в дар от родственника. Главное, чтобы был документ, подтверждающий, что сейчас хозяином гаража являетесь именно вы.

Здесь можно представить справку или другой документ, который подтверждает, что вы исправно платили паевые взносы в гаражном кооперативе, решение общего собрания членов ГСК, по которому вам был выделен гараж. Подойдут также старый техпаспорт на постройку, документы о подключении гаража к электросетям или другим коммуникациям, справка, подтверждающая право наследования, или договор купли-продажи.

Слово «капитальный» не зря мелькает так часто. Так называемые ракушки или строения, не имеющие постоянного фундамента, в данном случае остаются не у дел. Это же касается так называемого самостроя.

– Самовольной постройкой является сооружение, возведенное на земельном участке, который не был предоставлен в установленном порядке или разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. Если нарушены градостроительные нормы и правила, не получено разрешение на строительство, гараж подлежит ликвидации, – поясняет Константин Стоценко. – Решение о сносе принимается судом или органом местного самоуправления.

Доказать, что гараж установлен законно, можно несколькими способами. Основное требование – предъявление официального документа. Подойдет решение органа власти, в том числе советского периода, подтверждающее, что вам был предоставлен земельный участок под гаражом. Решение завода или другого предприятия, даже не существующего в данный момент, при котором бокс был построен.

Восстановить утерянные документы можно в Управлении Росреестра по Приморскому краю. Если каким-то чудом все эти условия вам удалось соблюсти, можно переходить к следующему шагу.

Справок много не бывает

Знакомо ли вам словосочетание «кадастровый учет»? Если нет, гаражная амнистия – отличный повод, чтобы узнать все о кадастровых картах, оформлении земли и образовании участка. По-другому стать законным владельцем бокса и земли под ним не получится.

Выяснить, состоит ли участок на кадастровом учете, можно в МФЦ, Росреестре, кадастровой палате или обратившись к кадастровому инженеру. Также в Интернете существуют публичные кадастровые карты, с помощью которых можно увидеть номер вашего участка, вбив в поисковик его адрес.

После проведения всех этих процедур появятся два возможных пути: ваш участок стоит на учете и можно сразу переходить к оформлению либо не стоит, тогда его придется образовать. Если у вас второй вариант, перед подготовкой схемы границ участка обратитесь в местную администрацию, чтобы уточнить, утвержден ли для этой территории план межевания. Этот документ заранее определяет границы участков и план их дальнейшего развития. Межевание может помешать вам в оформлении.

Допустим, вам повезло и такие работы на данном участке не проводились. Тогда с помощью кадастрового инженера необходимо составить схему расположения земли на кадастровой карте. Преодолев эту ступеньку, подавайте заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в управление Росреестра.

– В срок не более 30 дней со дня поступления заявления специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения начальника управления о согласовании предоставления участка или уведомление об отказе. Сведения о здании гаражно-строительного кооператива и помещениях в нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в том числе на основании технического паспорта. Если характеристики гаражного бокса (площадь, этажность) не будут соответствовать сведениям, внесенным в ЕГРН, то в предварительном согласовании будет отказано, – поясняет Константин Стоценко.

Счастливчики, получившие согласие, могут вновь обращаться в администрацию муниципалитета. Специалисты должны подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности на землю и гараж, а также о его кадастровом учете и передать вам выписки из ЕГРН. На этом все! Можете считать, что строение, как и участок под ним, официально в ваших руках.

Тем, у кого участок изначально состоял на кадастровом учете, мучиться с оформлением всех перечисленных выше документов не придется, и вы можете сразу же обращаться в управление.

Захотел гараж – получи налоги

Становясь полноправным владельцем земельного участка, вы, естественно, обязываетесь выполнять все требования, предъявляемые Земельным кодексом. Право собственности не отменяет, а скорее даже наоборот – активирует платное использование вами территории под гаражом.

Сейчас ставка для земельного налога может составлять от 0,01 % до 1,5 %, все зависит от вида участка. За землю под машино-местом вы будете платить по ставке 0,3 %. Расчет суммы земельного налога равен произведению кадастровой стоимости участка на ставку. Вносить плату нужно ежегодно не позднее декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.

– Кроме того, получая землю в собственность, гражданин обязывается использовать ее целевыми способами, не наносить вред окружающей среде, сохранять межевые, геодезические и другие спецзнаки, соблюдать требования градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических регламентов, не допускать загрязнения, – уточняет Константин Стоценко.

Пара слов о «ракушках»

Хотя «гаражная амнистия» в первую очередь касается владельцев именно капитальных гаражей, для хозяев машино-мест без устойчивого фундамента в ней тоже есть свои плюшки.

На сайте Росреестра отмечено, что муниципалитет может составить схему размещения некапитальных гаражей. Таким образом, место, где стоит ваша «ракушка», будет официально задокументировано, что может уберечь от некоторых негативных ситуаций. Чтобы ваш гараж включили в эту схему, обратитесь в администрацию.

В то же время для хозяев «ракушек» закон предусмотрел возможность бесплатной приватизации земельных участков. Возможно это в том случае, если гаражные кооперативы сохранили право на землю, где располагаются некапитальные гаражи. Скорее всего, такой ГСК ранее был наделен правом бессрочного пользования этой территорией. Однако за размещение «ракушки» на государственной или муниципальной земле может быть установлена плата. Ее размер нужно уточнять в администрации или органах власти.

– Целью «гаражной амнистии» является возможность обеспечить для граждан юридическую основу регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет земли и гаража. И, соответственно, реализовать права граждан-собственников на недвижимость: продать, подарить, завещать и т. д., – говорит Константин Стоценко.

Воспользоваться новым законом можно лишь в течение пяти лет. Срок его действия истекает в сентябре 2026 года. Поэтому с подачей документов лучше не затягивать. Дополнительную информацию о действии закона можно узнать на сайте администрации Владивостока во вкладке Городская среда – Муниципальная собственность. Раздел «Гаражная амнистия».

Марина ЗУБКО

Фото Vlc.ru