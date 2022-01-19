Хотите меда – зачерпните и дегтя Что изменили российские законодатели в нашей жизни в 2022-м

Новый год вполне ожидаемо принес ряд законодательных изменений в разные сферы нашего существования. Какие-то – вроде нововведений в туристическом бизнесе или обязательства для иностранных IT-компаний (Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram и пр.) открывать представительства в России – на жизнь большинства обывателей никак не повлияют. Другое дело – отмена обязательных техосмотров или введение налога на банковские вклады…

Больничные листы станут электронными

Голубенькие бумажные бланки, подтверждающие вашу временную нетрудоспособность, ушли в историю. Собственно, случилось это еще во второй половине прошлого года из-за огромного потока больных коронавирусом. Выздоровевшим в их личный кабинет на портале «Госуслуги» приходил документ, подтверждающий факт болезни, а по желанию гражданин мог получить в регистратуре распечатку бюллетеня. С этого года больничные останутся только в электронном формате – врачи будут подписывать их электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования.

На пенсию на два года раньше

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, по которому россияне, потерявшие работу в предпенсионном возрасте, получат право выйти на пенсию на два года раньше срока: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55.

По общему правилу в рамках пенсионной реформы в 2022-м на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года.

Правом на досрочный выход на пенсию можно будет воспользоваться при наличии следующих условий:

– человек был уволен в связи с ликвидацией работодателя или по сокращению штата;

– у работника есть необходимый страховой стаж – не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

С 1 января начало работать и постановление правительства, согласно которому в трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, разрешено включать периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, но только в том случае, если за сотрудником сохранялись место и зарплата.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости с 1 января 2022 года будут назначать в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Налог на вклад и вычеты за спорт

Собственно говоря, закон о выплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам действует уже год, но только в 2022-м россиянам впервые придется его заплатить – налоговые извещения придут по итогам 2021 года. НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили, – остается минимум, который налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог.

Зато сторонникам здорового образа жизни будет положен налоговый вычет. Речь идет о суммах, потраченных на оплату абонемента в фитнес-залы, бассейны и прочие спортивные учреждения. Причем вычет можно получить не только на себя, но и на детей до 18 лет.

Заберут все, кроме прожиточного минимума

1 февраля вступает в силу закон, задача которого – защитить доходы должников от приставов. Не все, конечно, должникам оставят средства только на самое необходимое. Сумму определили прожиточным минимумом трудоспособного населения.

Доходы не будут защищать автоматически – чтобы сохранить свой прожиточный минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов.

Новшества для автолюбителей

С этого года техосмотры для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях, стали необязательными. Кроме двух случаев: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД могут отправить автомобиль на техосмотр только при наличии очевидной неисправности.

Зато с марта усложняется процедура получения медицинских справок для водителей. Точнее, водителям, которые лишились прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу. Тех, у кого обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру могут отправить и при клинических признаках наркомании или алкоголизма. После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, вопрос о выдаче справки будет решать специальная комиссия.

ЖКХ со скидками

До сих пор рассчитывать на субсидии на оплату коммунальных услуг могли только те граждане, которые в принципе не имели задолженностей по ЖКХ. Вместе с документами на субсидию они обязаны были представить последние платежки, подтверждающие отсутствие долгов, либо предъявить соглашение по погашению долга. С этого года претендентам на субсидию достаточно не иметь задолженности, накопившейся за последние три года и подтвержденной судом.

Еще одно нововведение: с этого года энергетики обязаны ставить россиянам только «умные» счетчики. Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет передавать данные о потреблении электроэнергии в управляющую или ресурсоснабжающую компанию – «умный» счетчик будет делать это самостоятельно.

Балконы без стекла

С 1 марта изменяются правила остекления балконов. По сути, для собственников помещений, в которых эти балконы расположены, ничего не изменится. Запреты вводятся лишь для арендаторов, в числе которых и юрлица. Не то чтобы они могли по своему желанию и без согласования с владельцем стеклить балконы раньше, просто сейчас появилась норма с прописанным запретом. Сумма штрафа за своевольное остекление остается неизменной – от 2 до 2,5 тысячь рублей.

В ЭТОМ ГОДУ ВЫРАСТУТ

– МРОТ, маткапитал, пособия

Величина прожиточного минимума в России в 2022 году вырастет до среднего уровня – в 12 654 руб. на человека в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 13 793 руб., для пенсионеров – 10 882 руб., для детей – 12 274 руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2022 года увеличится на 8,6 % и составит 13 890 руб. Повышение МРОТ приведет к увеличению размера привязанных к нему социальных выплат, в частности, минимального размера декретного пособия, пособий на детей, доплаты к пенсиям и т.д.

Следовательно, максимальная величина – 12 792 руб. (в первые три месяца периода безработицы, а в следующие три месяца – 5 000 руб.), минимальная – 1 500 рублей.

К слову, увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. По новым правилам, чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, а теперь его будут брать на год обращения за выплатой.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года в соответствии с принятым в декабре законом будет проиндексирован на уровень фактической инфляции в 2021 году. В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребенка и 639 431,83 руб. – на второго.

– Тарифы ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги традиционно вырастут со второй половины 2022 года, их прирост составит от 2,9 % до 6,5 % в зависимости от региона. В Приморье, например, рост составит 4,5 %.

– Цены на табак и алкоголь

Минимальная цена табачной продукции с 1 января 2022 года вырастет до 112 руб. за пачку, что на 4 руб. больше цены, установленной годом ранее.

Минимальные розничные цены на водку, согласно планам Минфина, должны вырасти на 7,4 %, до 261 руб. за 0,5 л, а минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 л – на 7,6 %, до 480 руб. Минимальная стоимость 0,5 л бренди и другого алкоголя, произведенного из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов (кроме коньяка), может вырасти с 324 до 348 руб.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

QR-коды пока зависли

С таким новшеством, как введение QR-кодов, мы столкнулись еще в прошлом году, но воспринимали это явление как временное. Станет ли оно постоянным, пока точно неизвестно.

Законопроект о QR-кодах, напомним, внесли в парламент 12 ноября. Изначально предполагалось, что он обяжет граждан предъявлять электронные сертификаты о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, однако от проверок на транспорте впоследствии отказались. В декабре Госдума поддержала законопроект в первом чтении, затем его повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения возможных коррективов. В январе кабмин отложил рассмотрение документа. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, причиной такого решения стала высокая неопределенность развития ситуации с COVID-19.

И вот накануне стало известно, что на заседании 17 января Совет Госдумы единогласно поддержал снятие с рассмотрения инициативы о введении обязательных сертификатов (QR-кодов) о вакцинации для посещения общественных мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Володин поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении документа. Ранее его пост в Telegram про эту инициативу, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов.

Лика ТКАЧЕНКО

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