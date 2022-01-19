«Космический» мусор все еще в крае Несмотря на то что привезенные с космодрома Восточный в Надеждинский район и Хорольский округ вещества признаны агрохимикатами и их класс опасности меньше, чем у первоначально заявленных в документах, меры безопасности по их охране соблюдаются такие же, как и раньше. Власти Приморья контролируют обстановку и решают вопрос о вывозе веществ с территории региона.

Как рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, полученное заключение, по которому привезенные вещества признаны агрохимикатами, снижает их класс опасности и, как следствие, уровень негативного воздействия на окружающую среду. Также изменяются и требования к их утилизации на более мягкие, однако более точно можно будет сказать после разъяснения Минлесхоза России.

Тем не менее все меры безопасности, связанные с хранением этих веществ, по-прежнему соблюдаются и не смягчены. Также ведется мониторинг атмосферы и почвы в местах хранения этих химикатов.

«Лаборатория в Новосибирской области сделала анализ проб отходов, находящихся в Надеждинском районе и Хорольском округе, и веществ, которые находятся в Амурской области. На их основе в Москве в Федеральном центре анализа и оценки техногенного воздействия подтвердили, что эти вещества являются не отходами, а агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства», – пояснила она.

Елена Пархоменко добавила, что для того, чтобы начать дальнейшие действия, связанные с утилизацией этих веществ, правительство Приморья направило запрос в Минсельхоз России, чтобы специалисты разъяснили, как их нужно обезвреживать и утилизировать. Это займет до 2-3 недель.

Также правительство Приморья обратилось в Амурскую область с тем, чтобы ее власти рассмотрели возможность размещения в своем регионе этого груза и утилизации его вместе с теми веществами, которые находятся на космодроме Восточный за счет средств областного бюджета.

Евгений СИДОРОВ