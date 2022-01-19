Оговорочка вышла Машинист неправильно объявил станцию, и женщина с ребенком оказалась у черта на куличках

Электрички соединяют между собой десятки населенных пунктов Приморья. Для большинства жителей отдаленных сел электричка – самый надежный и доступный способ добраться до города. Поэтому так страшно проспать свою станцию или по ошибке выйти на другой.

Неприятная история произошла в электропоезде, следующем по маршруту Владивосток – Спасск-Дальний на новогодних праздниках. Пассажирка с ребенком села в поезд и должна была выйти на станции Мучная. Ехала женщина в этом направлении впервые, поэтому полагалась на слова машиниста, который по громкой связи объявил: «Станция Кнорринг. Следующая – Мучная». Но, выйдя из электрички, она обнаружила себя на ж/д станции Тиховодное, располагающейся как раз между Мучной и Кноррингом, о чем машинист почему-то не сообщил.

– Никакого теплого помещения на этой станции нет, она была там одна, не знала, к кому обращаться, – переживает неравнодушный местный житель. – Такое происходит уже не первый раз. Машинисты не объявляют эту станцию, хотя остановку совершают. А люди путаются.

На схеме движения электропоездов Тиховодное также указано, поэтому мимо проехать поезд попросту не может. Без сообщения о названии следующей станции перепутать остановки и выйти не на своей довольно просто. Мало кто из пассажиров смотрит на карту маршрута, полагаясь на работников ж/д транспорта.

– Мы постараемся выяснить, в чем там проблема. Но объявлять станции обязаны сами машинисты. Будем уточнять подробности, – прокомментировали ситуацию в компании «Экспресс Приморья», занимающейся пригородными пассажирскими перевозками.

Недовольны пассажиры и качеством объявлений. Чаще всего из громкоговорителя доносятся помехи и посторонние шумы, через которые с трудом пробивается голос машиниста. Быстро произнесенное название станции уловить довольно сложно, особенно человеку, впервые оказавшемуся в электричке.

Разобраться с маршрутом движения поезда помогут не только схемы (см. ее на этой странице), висящие в электричках, но и электронные табло, размещенные в вагонах. Конечно, если они настроены и исправно работают. Точное время прибытия на станцию назначения можно увидеть в билете, если вы приобрели его через онлайн-кассы. А в случае возникновения проблем пассажиры могут позвонить по телефону компании-перевозчика «Экспресс Приморья» 8 (423) 2-245-431 или на единый номер информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Марина ЗУБКО