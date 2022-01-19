Родителей школьников города зовут на общее собрание Во Владивостоке 21 января пройдет городское родительское собрание в режиме онлайн.

На нем рассмотрят вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов (ГИА-11). Ссылку для подключения родители могут запросить в школах. Задать вопросы можно будет в онлайн-чате на платформе во время собрания. Начало в 17.00.

Эксперты также расскажут о формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2022 году. А об особенностях проведения ГИА-11 по обязательным предметам расскажут эксперт-консультант Галина Тихомирова и председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Елена Присняк.

Евгений СИДОРОВ