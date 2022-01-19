С самостроями во Владивостоке лучше не экспериментировать Самовольно установленные торговые объекты, гаражи, рекламные и другие конструкции идут под снос во Владивостоке.

Дорожная служба «Содержание городских территорий» демонтирует объекты и вывозит их на площадку временного хранения.

На предприятии рассказали, что только на прошлой неделе были снесены гаражи на Фонтанной, 57, проспекте «Красного знамени», 94 и Партизанском проспекте, 2а, а также металлический контейнер на Некрасовской, 76.

Специалисты мэрии напоминают, что собственникам самовольно установленных объектов дают время на демонтаж. Если этого не делается, то тогда к сносу приступает уже муниципальное дорожное предприятие. За установку объектов без разрешений собственникам грозят крупные штрафы, а желающим вернуть демонтированное имущество придется еще оплатить работу по демонтажу, перевозке и временному хранению.

О том, что ждать от «гаражной амнистии», читайте на стр. 6-7.

Сергей ПЕТРОВ