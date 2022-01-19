За трамваи придется платить больше и по-разному С 1 февраля 2022 года стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и на фуникулере вырастет и станет дифференцированной, как и в автобусах.

При оплате Единой транспортной картой (ЕТК) проезд будет стоить 22 рубля, любой банковской картой – 23 рубля, наличными – 24 рубля. Это ниже, чем экономически обоснованный тариф, разницу возьмет на себя бюджет. Сегодня, напомним, тариф во всех видах электротранспорта составляет 20 рублей.

Как отметили в Автоматизированном диспетчерском центре г. Владивостока, введение дифференцированного тарифа стимулирует использование безналичной формы оплаты и особенно Единой транспортной карты. Так, если в октябре транспортной картой оплатили 100 тысяч поездок, то уже в ноябре – почти 1 миллион.

Остается популярной и оплата банковскими картами, хотя их число также снижается в пользу ЕТК.

«Развитие безналичной оплаты транспортных услуг, в том числе в муниципальном электротранспорте, – это одна из значимых мер повышения качества городского общественного транспорта в целом», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru