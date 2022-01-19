Сладкое завтра для женской колонии Среди осужденных ИК-10 в Приморье реализуется уникальный проект

Директор частной школы из Владивостока Элеонора Трубникова, президент благотворительного фонда «Калина красная» и член ОНК, стала победителем конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!».

В этом году на конкурс было представлено 2158 проектов из всех регионов России. Но финишировала только чертова дюжина участников, победивших в 13 конкурсных номинациях. Счастливых героев чествовали в Москве на площадке итогового форума «Сообщество». Все финалисты получили диплом лауреата, памятную статуэтку и 200 тысяч рублей.

Проект Элеоноры Трубниковой «Сладкое завтра, или Стать кондитером, отбывая наказание» подвинул двух конкурентов и завоевал первое место в номинации «Базовые права и свободы». Конкурсное жюри посчитало ее работу наиболее перспективной в современных российских реалиях.

По словам Элеоноры Игоревны, главная цель ее социального ноу-хау – помочь женщинам в местах лишения свободы освоить профессию кондитера. То есть научить их делать торты и пирожные, печь вафли, пироги и пирожки, выпекать хлеб, булочки, пряники и другие вкусности. С такими знаниями новоявленные кондитеры и кулинары, выйдя на свободу, смогут трудоустроиться на предприятие по изготовлению хлебобулочных изделий либо заняться предпринимательской деятельностью.

– Почему я выбрала именно это направление помощи? Дело в том, что женщинам нельзя передавать в колонию пирожные, торты и другие кулинарные изделия с кремом. А если у осужденной день рождения или приезжают родственники, которых хочется угостить? Или какой-то праздник, когда хочется друг друга поздравить, как тогда быть? Сегодня в ИК-10 такой проблемы нет. Женщины делают торты, выпекают печенье, коржи и сладкие булочки на территории колонии, – рассказала корреспонденту «В» Элеонора Трубникова, заместитель председателя Общественного совета при ГУФСИН по Приморскому краю и член Всероссийского общественного движения «Матери России».

По словам победителя конкурса «Мой проект – моей стране!», если бы не ее членство в Общественной комиссии по соблюдению прав человека в местах лишения свободы, то этот проект никогда бы не появился. Благодаря мандату члена ОНК Элеонора Игоревна регулярно посещает исправительные учреждения ГУФСИН по Приморскому краю, поэтому о жизни и бытовых условиях осужденных, об их проблемах знает не из чужих рассказов.

«Сладкий» проект Трубниковой начал материализоваться с 2019 года, сначала в виде проектной документации, позже появился кондитерский цех в исправительной колонии № 10 (ИК-10) в селе Горном Михайловского района, где отбывают наказание около 800 женщин. Это единственная колония в Приморье для женщин, впервые попавших на скамью подсудимых.

Здесь благодаря содействию руководства ГУФСИН по Приморскому краю буквально от крыши до фундамента было перестроено и отремонтировано пустующее здание под организацию кондитерского цеха и учебного класса, где осужденные познают кулинарные и кондитерские секреты у специалиста, прошедшего специальную подготовку, опять-таки не без помощи Элеоноры Трубниковой.

Дорогостоящие отечественные электропечи, вытяжные шкафы, шкаф для хранения готовой продукции, тестомес, специальные столы, витрины, а также другое оборудование плюс ингредиенты для приготовления тортов были приобретены на 600 тысяч рублей, полученных по президентскому гранту. Комплектовали кондитерский цех по рекомендации технологов пищевого производства.

– В Москве были очень удивлены тем, что у нас в Приморском крае, почти за двести километров от Владивостока, смогли привезти и затащить в колонию тяжеленное кулинарное оборудование, которое будет служить не один год. Я везде говорила, что проработать и реализовать проект мне очень помогло наше ГУФСИН. Президент Путин не так давно сказал, что между обществом и Федеральной службой исполнения наказаний должно быть взаимодействие. И это взаимодействие практически выполнено только в Приморском крае в номинации «Базовые права и свободы». Для имиджа Приморья это огромный плюс. И еще большой плюс краевому управлению ФСИН, которое не на словах, а на деле занимается социальной реабилитацией осужденных, – с явной гордостью в голосе говорит Элеонора Игоревна.

В ИК-10 до появления кондитерского цеха женщины уже получали профессию повара. Их учили специалисты профтехлицея из Уссурийска. В настоящее время в рамках «сладкого» проекта осужденные дополнительно получают профессию кондитера. На сегодняшний день уже обучено свыше 200 женщин, отбывающих наказание в ИК-10. Пойдут ли они на производство или станут бизнесвумен после отсидки, сказать трудно, но то, что кулинарные знания им пригодятся в семейной жизни, это факт. Не зря в народе говорят: сытая семья – счастливая семья.

Сергей КОЖИН

Фото автора и предоставлено Элеонорой ТРУБНИКОВОЙ