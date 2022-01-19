Почем однушка для народа О заоблачных ценах на жилье во Владивостоке теперь знает и президент

В конце прошлого года в Москве состоялась традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой прозвучал вопрос журналистки из Приморья Ирины Трофимовой, сообщившей главе государства о том, что в дальневосточной столице цены на однушки стали такими же заоблачными, как в Москве. Дескать, стоят они на местном рынке 8 миллионов рублей, а то и выше. И, глядя на эти цены, молодежь покидает родной город, чтобы найти иные благодатные места, где и жилье дешевле, и жизнь лучше. Корреспондент «В» решил изучить вопрос – так ли уж дороги те же однушки во Владивостоке?

Сразу стоит отметить, что при действительно высокой дороговизне на рынке недвижимости цены на квартиры во Владивостоке разные и есть возможность выбирать между теми квартирами, что подешевле, и теми, что подороже.

Самая дешевая и дорогая

В конце прошлого года самой дешевой предлагаемой к продаже однушкой во Владивостоке была квартира в деревянном доме барачного типа площадью 29 кв. метров на ул. Лиманной в поселке Трудовое – всего 1,1 миллиона рублей (здесь и далее без комиссии агентства). По данным продающего ее агентства недвижимости, в квартире имеются такие «навороты», как пластиковые окна и натяжной потолок. Из помещений – комната + кухня и неотапливаемая веранда. Отопление – печное, туалет и колодец – на улице, есть летний водопровод. Сам дом на восемь квартир находится рядом с морем, с прогулочной зоной, с благоустроенной детской площадкой, торговым центром и разными магазинами, детским садом, школой, остановками автобуса и железнодорожной станцией. При этом продавец предлагает в дар покупателю мебель и бытовую технику. И есть возможность поторговаться и снизить цену еще.

Подороже выглядит подобная квартира без мебели в доме из бруса на шесть собственников в этом же поселке Трудовое на ул. Путятинской – ее площадь 26,7 кв. метра, а цена – 1 250 000 рублей. За 2 миллиона на этой же улице в 8-квартирном доме предлагается квартира площадью более 40 кв. метров. Там же на ул. Чугаева в доме на шесть хозяев есть квартира за 1 600 000 рублей с косметическим ремонтом площадью 39 квадратов.

Однокомнатная квартира в деревянном доме без ремонта площадью 35,5 кв. метра без услуг, но в центральной части города – на сопке Буссе предлагается за 2,2 миллиона рублей. За такую же цену выставлена квартира площадью 26,1 кв. метра в 2-этажном кирпичном доме недалеко от моря на о. Русском. В квартире с высокими потолками выведен второй уровень, и с ним площадь квартиры – 40,2 кв. метра. Покупателю оставляют приличную мебель и бытовую технику.

В центре города на ул. Нерчинской квартира площадью 35 квадратов со всеми коммунальными услугами предлагается за 2,7 миллиона рублей.

Судя по объявлениям на портале «Фарпост» от 3 миллионов рублей однокомнатные квартиры можно искать на вторичном рынке жилья во Владивостоке практически по всем зонам города. Естественно, дешевле квартиры в домах большей частью массовых серий, строившихся в 1960-1980-е годы и ранее, а дороже – в домах, построенных в последние 30 лет. Естественно, дороже аналогичные квартиры предлагаются в центре города и вблизи от него, дешевле – в отдаленных спальных микрорайонах и в пригородной зоне.

Наиболее часто во Владивостоке однушки сегодня предлагаются по ценам от 3,8 до 6,5 миллиона рублей.

Что же касается самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке города, то лидирует предложение по объекту площадью 77,4 кв. метра в ЖК «Сердце океана» (введен в 2008 году) на ул. Станюковича – 18 миллионов рублей. Структура этой однокомнатной квартиры с хорошей отделкой такова: кухня-столовая – 25,4 кв. метра, санузел – 11,1, спальня – 21,7 квадрата и две лоджии с панорамным остеклением и видами на море, по договоренности остается мебель. Этот дом, кстати, до сих пор экспертами агентств недвижимости города называется одним из лучших во Владивостоке, притом что уже после него было введено немало новых престижных жилых зданий. И, кстати, по такой же жилой площади в городе сегодня имеются 3-4-комнатные квартиры, вводившиеся в советское время и ранее.

По соседству, на ул. Арсеньева, на вторичный рынок начали выходить и однушки без отделки площадью около 63 кв. метров по ценам 16 миллионов рублей и немного выше в введенном в эксплуатацию ЖК «Аквамарин». Ясно, что это квартиры не для среднего потребителя, а для тех, кто гонится за престижем, – дом премиум-класса, в первом небоскребе страны, начиная от Урала, с уникальными видами на море, центр города и так далее.

По ряду квартир в престижных домах предложения однокомнатных квартир во Владивостоке сегодня достигают 337 тысяч рублей за квадрат. Это действительно московские или даже сочинские цены, учитывая, что г. Сочи по итогам 4-го квартала 2021 года вырвался в лидеры рейтинга самых дорогих городов страны с населением более 300 тысяч человек, обставив столицу.

Новострой предлагает варианты

Надо отметить, что однушки во Владивостоке в строящихся жилых домах с появлением в декабре 2019 года механизма «дальневосточной ипотеки» стали дефицитны и резко подорожали. Спрос на них особенно увеличился, и чаще всего их покупали молодые семьи, которые никуда из города уезжать пока не собираются и могут воспользоваться этой ипотекой, ставка по которой в некоторых случаях снизилась банками и застройщиками с 2 % до символических 0,1 %.

Из привлекательных предложений однокомнатных квартир в новострое Владивостока, пожалуй, интересно от ООО «СЗ «Восточный Луч» – по 99 000 рублей за квадрат в 25-этажном доме № 10 ЖК «Восточный Луч» в микрорайоне Снеговая Падь, который планируется сдать в 4-м квартале 2024 года. Здесь же однушки в домах более высокой стадии готовности площадью от 38,8 кв. метра под отделку предлагаются по цене от 5 152 300 рублей.

В строящемся ЖК «Солярис» в районе Третьей Рабочей» застройщик ООО СЗ «Мега Сити» предлагает однушки площадью 49-50 кв. метров по 7,7-8,1 миллиона рублей.

В ЖК «Видный», который планируется к вводу застройщиком ООО СЗ «Регион» во 2-м квартале 2023 года, однокомнатные квартиры площадью примерно от 27 кв. метров – от 5 180 000 рублей.

В ЖК «Novatoria» в районе ул. Авроровской, сдающемся в 3-м квартале 2023 года, однушка площадью 47,6 кв. метра предлагается за 12 518 000 рублей, или примерно по 263 000 рублей за квадрат.

Однокомнатные квартиры в строящемся на Второй Речке ЖК «Изумрудный» площадью около 39-41 кв. метра предлагаются примерно по 5,7-5,8 миллиона рублей.

Надо отметить, что однушки в новостроях Владивостока предлагаются в домах разного класса, в разных районах города и с разной степенью готовности к их использованию новоселами. Естественно, неоднозначны базовая социальная инфраструктура разных новостроев, транспортные связи, возможности трудовой занятости в шаговой доступности и пр.

Пока что застройщиками в основном продаются квартиры под отделку, которые требуют дополнительных затрат денег и времени, чтобы довести квартиру до состояния «под новоселье». С другой стороны, есть отдельные дома, в которых делается полная отделка, и есть дома с вариантами выполнения отделки квартир строителями – от черновой до заказанной по отдельному дизайн-проекту. В некоторых эксклюзивных случаях отделка квартиры по цене может приближаться к цене самой квартиры без отделки. Поэтому неудивительно, что такие квартиры, выходя на вторичный рынок, выставляются тоже по значительно более высоким ценам и поднимают средний уровень цен предложения.

В любом случае цены однокомнатных квартир во Владивостоке очень разные. И часто продавцы могут «подвинуться», если покупатель проявит настойчивость в торге, добиваясь хорошего дисконта на вторичном рынке и серьезных скидок на рынке нового жилья.

Стоит ли ждать дешевого квадрата?

Есть, конечно, и варианты более дешевой покупки однокомнатных квартир в других городах и районах края. Например, в Артеме предложения однушек размерами 33-44 кв. метра сегодня в пределах от 2,1 до 8 миллионов рублей. В Надеждинском районе такие же – 1-6,5 миллиона, в Шкотовском районе – от 750 тысяч до 3 миллионов, в Хасанском – от 750 тысяч до 2,9 миллиона, в Уссурийске – 1,3-6,3 миллиона, в Находке – 1,4-6,7 миллиона.

В ряде западных регионов страны однушки по средней цене дешевле владивостокских в 2-3 раза, и уезжающие туда могут от покупки такой квартиры там одномоментно получить существенную выгоду, но только не в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в нескольких других относительно дорогих южных городах.

Наверное, если дело терпит, то можно попытаться подождать, когда жилье во Владивостоке подешевеет. Хотя верить в это сегодня могут только законченные оптимисты. Более осторожные полагают, что в лучшем случае цены удастся лишь приостановить. Однако, если на Дальний Восток и во Владивосток, завидуя нашей стремительно улучшающейся жизни (это не ирония, а государственная мифизация), устремятся миллионы граждан из других регионов России и других стран, то галоп цен продолжится. И никакие обещания остановить их не смогут быть выполнимыми.

Кстати, президент попытался на вопрос нашей журналистки ответить, что жилье все-таки, благодаря дальневосточной ипотеке, приморцам уже стало доступнее и впредь будет еще более доступным. А впереди огромные перспективы, и, например, такой приморский завод, как «Звезда», может строить корабли-гиганты не только мирного назначения, но и по военным заказам, а тут уже совсем другие деньги…

Простой житель города и края живет не будущим днем, а сегодняшним. Но сегодняшний для улучшения жилищных условий остается неблагоприятным. Ипотечные кредиты под новое жилье, даже самые льготные, – это кабала для многих семей на многие годы вперед.

С другой стороны, без веры жить нельзя. И надо пробовать верить в то, что жилье, и особенно ставшие дефицитными однушки, каким-то волшебством на высоком уровне подешевеют.

Губернатор Олег Кожемяко, дополняя ответ президента, отметил, что в крае предпринимаются меры для снижения стоимости строительства жилья и что его ввод начиная с 2021 года, в котором введут 800 тысяч квадратов, будет в дальнейшем расти на 200-300 тысяч квадратных метров в год.

Однако снижение себестоимости строительства не значит, что автоматически будут снижены и цены: ценообразование квадратного метра довольно сложно и сегодня, предположу, в конечном счете на 99 % определяется политикой застройщика и лишь на 1 % – внешними факторами. Губернатор упомянул и то, что ряд категорий населения сможет получать арендное жилье. И здесь тоже не все однозначно: что будет выгоднее для людей – покупать или арендовать ту же однушку.

Понятно, что однушка – это бесперспективный для семьи и улучшения демографии вариант решения жилищного вопроса. Строить свое достойное будущее семья должна исходя из, по крайней мере, доступной 3-комнатной квартиры, притом что зарабатываемых денег должно хватать не только на себя и детей, но и на арендную плату или же на погашение ипотечного кредита.

Но пока, надо понимать, усилий на уровне края и ДФО оказывается недостаточно, потому что дальневосточный квадрат нового жилья обходится потребителям дороже, чем в любом другом округе страны, а Приморье по доступности отдельных его типов, по данным Ria.ru, находится на 70-х местах в списке всех регионов РФ. Вот такой итог всех усилий правительства удержать дальневосточников в стремительно пустеющем мегарегионе.

Виктор КУДИНОВ

Фото Алексея ВОРОНОВА