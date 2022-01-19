Нумерологический прогноз на 2022 год от «Мандрагоры» По мнению астрологов, Год Черного Водяного Тигра будет импульсивным и полным неожиданных событий, но преимущественно добрых ввиду того, что у Тигра водная стихая, которая смягчает агрессивность хищника, делая его добродушным и неконфликтным. А какие прогнозы дает нумерология на 2022 год?

Для получения нумерологического прогноза необходимо сложить все цифры даты вашего рождения и довести до простого числа. Для примера: дата рождения – 27.11.1990. Складываем: 2+7+1+1+1+9+9+0=30=3+0=3. Теперь к полученному числу необходимо прибавить число 2022 года – 6 (это сумма цифр 2+0+2+2=6).

Итак, вы высчитали свое персональное число года, теперь узнаем, что вам пророчит нумерология в 2022-м.

Число года – 1

2022 год – идеальное время для того, чтобы достичь своих целей. Все задуманное ранее обязательно осуществится. Поступит много деловых предложений, некоторые могут показаться странными и неинтересными. Не торопитесь от них отказываться – это может стать новым шагом для начала успешной жизни. В этом году принимайте больше самостоятельных решений, рассчитывайте на себя, но и не отказывайтесь от помощи других людей.

Год благоприятен для того, чтобы улучшить финансовое положение и получить повышение по службе. Представится шанс изменить не только место работы, но и поменять профессию. Однако оценивайте свои силы и возможности, прежде чем соглашаться на лестные предложения.

Проблем со здоровьем в этом году не ожидается. Если какие-то осложнения и возникнут, болезнь пройдет быстро и без особых последствий в будущем. Укрепляйте иммунитет, так как вирусы могут застать вас врасплох.

Число года – 2

Будьте осторожны и хорошо обдумывайте каждый свой шаг. Не спешите принимать важные решения, держите под контролем все насущные дела. Будьте бдительны и рассудительны в таких сферах жизни, как любовь, работа и финансы. В целом год пройдет спокойно, поэтому всю энергию нужно направить на совершенствование существующих отношений, повышение по карьерной лестнице и решение денежных вопросов. Проявите терпение, не идите наперекор судьбе, оставьте грандиозные перемены до подходящего момента. Спешка и активность не приведут к желаемым результатам.

Чтобы здоровье было крепким и организм не ослаб, не перетруждайте себя. Иначе ряд хронических заболеваний вам обеспечен. Не забывайте о своих противопоказаниях, чтобы избежать обострений.

Число года – 3

Благоприятный год для того, чтобы уделить как можно больше времени себе и любимым делам. Начнут сбываться самые тайные мечты и желания. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а не к чужим советам. Поставьте себя на первое место. Не стоит браться за дела, которые кажутся вам неинтересными и не приносят удовольствия.

В целом удачный год для самореализации и реализации самых смелых идей. Если возникнет желание поменять сферу деятельности или пойти учиться вождению – действуйте! Взлет по карьерной лестнице вам обеспечен, только проявите изобретательность. Обратите внимание на движение своего бюджета. Если более двух лет ваш доход не увеличивается, стоит задуматься о смене работы, найти подработку или открыть свое дело.

Чтобы здоровье не доставило хлопот, нельзя о нем забывать. Не стоит чрезмерно употреблять калорийную пищу и алкоголь. Это не значит, что нужно отказаться от такой еды и спиртного, просто необходимо знать меру.

Число года – 4

В 2022-м вам придется много трудиться, чтобы добиться успеха. Развлечения и отдых лучше отодвинуть на второй план. Не стоит расслабляться, даже если уверены, что в делах у вас все в порядке. Проявите усердие, чтобы не потерять всего вами достигнутого в один миг. Завершайте все дела полностью, не откладывая их в дальний угол.

В финансовом плане год не будет самым благоприятным. Повторимся: придется потрудиться, чтобы не потерпеть финансовый крах. Грамотно распределяйте бюджет, контролируйте свои желания и возможности. Крупные покупки лучше отложить до лучших времен. Чтобы добиться успеха в трудовой сфере, стоит научиться самодисциплине и умерить свои амбиции.

Следует позаботиться о своем здоровье и внимательно следить за первыми признаками заболевания. Как только почувствуете недомогание, обращайтесь за помощью в лечебное учреждение. Если болеете часто и есть слабые места, не откладывайте посещение врача.

Число года – 5

Вы будете вознаграждены за трудолюбие и улучшите качество вашей жизни. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, двигайтесь дальше для достижения успеха. 2022 год принесет вам новые знакомства и новые впечатления. Но не разменивайтесь по мелочам, иначе можете упустить что-то поистине важное и ценное. Не пройдите мимо своей судьбы.

Если улучшение финансового состояния для вас сейчас является главной задачей, необходимо всю свою энергию направить только в эту сферу. В карьере возможен рост, что дает вам шанс в разы улучшить материальное положение. Также 2022 год благоприятен для поиска новой работы и повышения по службе.

В этом году проблемы со здоровьем обойдут вас стороной. Однако не пренебрегайте режимом дня, не забывайте отдыхать, иначе к следующему году вы рискуете прийти измотанным и уставшим.

Число года – 6

В этом году все решения вы должны принимать с бешеной скоростью. Если раньше у вас было время на обдумывание и анализ планов, то сейчас пришло время действовать. Не расстраивайтесь и не сдавайтесь, если вам кажется, что ничего не получается. Стоит только сдвинуться с места, и заветные желания начнут сбываться. Прислушайтесь к родственникам и близким людям, вы получите от них поддержку и много ценных советов.

Финансовое положение в 2022 году никак не изменится. Считать каждую копейку и брать в долг не придется, на все необходимое вам вполне хватит. Излишеств, конечно, вы себе позволить не сможете, но в следующем году ситуация обязательно изменится. Взлетов по карьерной лестнице также не предвидится.

В плане здоровья следите за своим образом жизни: недосыпание и вредные привычки могут стать причиной ослабления иммунитета и простудных заболеваний. В случае первых признаков болезни незамедлительно обращайтесь к врачу, иначе болезнь перейдет в хроническую форму.

Число года – 7

В 2022 году вам предстоит исправить свои ошибки и понять причину их возникновения. Не прислушивайтесь к советам других людей, надейтесь только на свою интуицию. Если разберетесь в себе, то справитесь даже с самыми глобальными ошибками, совершенными ранее. Главное, не совершайте поступков, в которых вы не уверены.

Финансовая ситуация в этом году будет не совсем стабильной. Деньги будут появляться в избытке лишь в тот момент, когда вы в них не будете нуждаться. Поэтому контролируйте свои финансы, не тратьте их на всякую ерунду, чтобы в нужный момент не остаться без финансовой поддержки. Возможно, поступят интересные деловые предложения, но не спешите их принимать, если не уверены в своих силах.

Внимательно следите за своим здоровьем и отнеситесь серьезно к появлению любых подозрительных симптомов. Если вдруг настигнут приступы тоски, немедленно берите себя в руки, чтобы не развить тоску до депрессии.

Число года – 8

Нумерологи советуют вам в 2022 году жить на полную катушку. Все события этого года будут решающими. Не упустите свой шанс, чтобы получить от жизни максимум любыми способами. Не теряйте уверенности в себе и не забывайте, что своим обаянием вы способны очаровать всех вокруг.

Год окажется очень благополучным в финансовом плане. За все ваши заслуги и старания вы будете вознаграждены. Главное, не зазевайтесь и не упустите шанс получить максимальную прибыль. Карьера будет приносить только положительные эмоции. Вероятно повышение по службе.

Держите под контролем состояние вашего здоровья. Из-за чересчур активной жизни можно забыть о режиме питания и отдыха, что плохо отразится на вашем организме. Правильно питайтесь, не забывайте про витамины и заботьтесь о себе. И тогда организм вас не подведет.

Число года – 9

В этом году нужно подвести итоги вашей деятельности. Возможно, какие-то планы так и не осуществились. Постарайтесь понять, почему так произошло. Пропал интерес или не хватило опыта? В любом случае нужно найти причину ваших неудач. Если вы не разберетесь в ситуации, ошибка будет повторяться из года в год.

Если текущие дела в плане денег и карьеры складываются нелучшим образом и не приносят выгоды, стоит на некоторое время отложить их в дальний ящик. Скорее всего, желаемой пользы от них вы уже не получите. Лучше расчистите пространство для новых идей и планов, с которыми вы сможете улучшить свое финансовое состояние. Не упустите событие или встречу с человеком, которые сыграют очень важную роль в вашей жизни и помогут не только увеличить ваш доход, но и получить удовольствие от своей профессии.

Не падайте духом, и тогда здоровье вас не подведет. Не погружайтесь в депрессию в случае неудач. Не заостряйте внимание на материальных благах, в случае финансовых потерь не забывайте, что помимо денег есть другие человеческие радости. Цените то, что у вас уже есть.

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