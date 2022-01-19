Предприниматель преподнес в подарок подписку на газету В каждодневной беготне со смартфонами наперевес, Интернетом и социальными сетями легко забыть, что существует большое количество людей, для которых все вышеперечисленные слова, в общем-то, пустой звук. Они любят и ценят свой мир, который далек от суеты, и у них никогда не выработается синдром навязчивого тыканья пальцами в телефон. А еще они по-прежнему любят читать газеты, откуда и узнают основные новости о жизни города, края и о работе властей, которые ныне предпочитают общаться с людьми не напрямую, а через какой-то «инстаграм»…

На днях сразу 20 подписок на газету «Владивосток» в качестве новогоднего подарка получила ветеранская организация Ленинского района Владивостока.

Такой необычный презент сделал уважаемым гражданам краевого центра предприниматель Иван Коваленко, директор ООО «Босфор», ООО «Юпитер» и еще нескольких компаний, специализирующихся на переработке рыбы, крабов, гребешка, кальмаров и осьминогов.

Свой щедрый поступок он мотивирует словами известного афоризма: «Подарки приятнее дарить, чем получать. Тем более если у меня есть такая возможность, то почему бы и нет». Это во-первых. Во-вторых, Иван Алексеевич, сам пенсионер, бывший офицер отряда особого назначения, ветеран МВД России, вырос и воспитывался в интернате, где дети жили одной большой семьей. И всегда помогали друг другу в трудную минуту.

По его словам, чувство братства и ответственности за других, заложенные в ребятах в детстве, с годами не исчезли. Бывшие воспитанники интерната и сегодня по возможности приходят на выручку своим друзьям. Отсюда внимание Ивана Коваленко к ветеранам Великой Отечественной войны и труда, участникам локальных войн, о которых наше общество зачастую вспоминает только по праздникам.

Как рассказал корреспонденту «В» председатель совета ветеранов Ленинского района Владивостока Николай Пинчук, участник боевых действий, капитан первого ранга в отставке, подписку на газету «Владивосток» получили активисты этой организации, участники уроков мужества, пропагандисты патриотизма в школах и вузах. Хотя достойных людей среди ветеранов гораздо больше, жаль, что возможности бизнесменов ограниченны.

– Так и напишите, что мы очень благодарны Ивану Алексеевичу за чуткость и внимание к нашим ветеранам. Желаем ему здоровья, успехов в работе, семейного и материального благополучия. Сегодня душевное отношение к пожилым и престарелым гражданам – большая редкость. Поступок Ивана Коваленко – пример для других предпринимателей и состоятельных людей, которые могут позволить себе оформить подписку на газеты для ветеранских организаций. Бизнесменов это не разорит и не ударит по их карману, а для пожилых людей – нежданная радость. Газета для них – это своеобразное информационное окно. Многие пенсионеры, особенно возрастные, не могут пользоваться компьютером, поэтому Интернет им недоступен. Есть и такие, кто не может выйти из дома без посторонней помощи. Но эти люди, как и прежде, хотят быть в курсе событий, происходящих в стране и в мире, – говорит Николай Николаевич.

Конечно, можно подарить ветерану торт, коробку конфет, бутылку шампанского или цветы. Но все это съедается, выпивается и вянет. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. В то же время газета будет радовать и развлекать уважаемого человека еженедельно в течение полугода. И каждый раз, читая интересные публикации, гороскоп или телепрограмму, разгадывая кроссворд, ветеран будет добрым словом вспоминать человека, подарившего ему подписку на любимую газету. В свою очередь, он будет желать дарителю здоровья, счастья и благополучия. А мысли, как известно, материализуются.

– В организации ветеранов Ленинского района около 14 тысяч списочных членов. Из них только четыре участника Великой Отечественной войны. Остальные – это «дети войны», труженики тыла, ветераны труда, блокадники Ленинграда, представители министерства обороны, пограничники. У нас в районе 12 первичных организаций. И мы не хотим быть надоедливыми. Но я посоветовал бы нашим бизнесменам в других районах города и даже края поступить точно так же, как это сделал Иван Алексеевич Коваленко. Люди не вечны. И молодость, здоровье и материальные блага – это дело временное. Поэтому надо всегда помнить: как сегодня ты относишься к инвалидам, пенсионерам и ветеранам, так в будущем, возможно, будут относиться к тебе, – резюмировал председатель совета ветеранов Ленинского района Владивостока.

Кстати, оформить коллективную подписку на краевые еженедельные газеты «Владивосток» и «Семь дней в Приморье» можно, не выходя из офиса или квартиры. Для этого достаточно сформировать список подписчиков с их домашними адресами и позвонить по телефонам: 2415-600 или 2415-675. Полугодовая подписка на газету «Владивосток» стоит не более 1104 рублей, на газету «Семь дней в Приморье» – около 380 рублей. Цена, как видим, не кусается при нынешней повсеместной дороговизне. Зато подписчикам гарантировано удовольствие и хорошее настроение на протяжении шести месяцев. Господа предприниматели и бизнесмены, подарите ветеранам радость и внимание! Им так мало надо для счастья.

Сергей КОЖИН

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