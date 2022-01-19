Край готовится к встрече еще одного родственника коронавируса В Приморье усилят меры по предотвращению распространения «омикрона»

Угроза распространения нового штамма коронавирусной инфекции – «омикрона» – обсуждалась на совещании, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов во вторник, 18 января.

Глава региона подчеркнул, что сохранение здоровья населения – главный приоритет в работе органов власти в Приморье, поэтому активно принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Однако в ближайшее время их предстоит дополнительно усилить.

«В ближайшее время, дней через 10 или, может, уже через неделю, новый штамм «омикрон» дойдет и до Приморского края. Важно предпринять все меры, чтобы минимизировать последствия распространения заболевания: оптимизировать коечный фонд, обеспечить доставку кислорода в медучреждения, провести широкую разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения ограничительных мер, в том числе по ношению защитных масок в общественных местах и соблюдению социальной дистанции, провести мероприятия для безопасной работы групп в детских садах и школьных классов», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор также обратил внимание на то, что следует продолжать уделять особое внимание вакцинации и ревакцинации от COVID-19, формированию коллективного иммунитета от опасного заболевания в Приморском крае. Он призвал руководителей крупных предприятий, государственных структур, учреждений образования, культуры, социальной защиты, ЖКХ и других, близких к населению, контролировать прохождение вакцинации и ревакцинации сотрудниками во вверенных им организациях.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить контроль на входе в крупные предприятия, структуры, школы, чтобы не пропускать людей с признаками респираторных заболеваний. Самим приморцам стоит также ответственно относиться к своему здоровью и в случае плохого самочувствия, в том числе повышенной температуры, оставаться дома, не становиться источником заражения других людей.

«По предварительным данным, заболевание распространяется очень быстро, при этом симптоматика у него менее выражена. Мы ожидаем большой наплыв пациентов в амбулаторно-поликлиническое звено, которые будут обращаться с признаками респираторных заболеваний. Следует организовать работу call-центров, волонтеров, чтобы обеспечить всех, кому это потребуется, необходимыми лекарственными препаратами. Нужно сделать все, чтобы минимизировать негативные последствия заболевания», – заявил губернатор.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила о возможном сценарии развития эпидемии с учетом статистики распространения «омикрона» в США, Великобритании и других странах.

«Наша медицина получит нагрузку в 4-5 раз больше, чем при пиковых показателях осени 2020-го и 2021 годов, когда наши больницы работали на пределе возможностей», – сказала она, вновь подчеркнув важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Как уточнила главный санитарный врач края Татьяна Детковская, в Приморье за последние сутки выявили 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в настоящее время находятся более 6,5 тысячи человек. Более 1,6 тысячи пациентов получают медицинскую помощь в стационаре.

Всего за время эпидемии от коронавируса пострадали более 107 тысяч человек в Приморье. 90,5 тысячи из них выздоровели. Увы, почти 1,7 тысячи не справились с заболеванием…

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru