Тридцать лет не на засове В январе 1992 года Владивосток официально перестал быть закрытым городом

Как открывали закрытый порт Владивосток, и что это дало нашему городу и нам

Ровно 30 лет назад Владивосток стал открытым для посещения иностранными гражданами. С 1 января 1992 года наш морской торговый порт получил разрешение на прием и обслуживание иностранных судов, а за три месяца до этого события свободное право на въезд сюда появилось у иногородних советских граждан.

Статус закрытого города и порта просуществовал почти 40 долгих лет. Режимной территорией Владивосток стал в соответствии с постановлением правительства СССР в конце лета 1951 года. Это было вызвано стратегическими задачами обороны страны: в Золотом Роге, Улиссе и соседних бухтах началось размещение главной базы ТОФ (сюда передислоцировались надводные корабли из Советской Гавани). Чуть ранее по такой же схеме был закрыт Севастополь.

Распахнуть двери для всех Владивосток смог благодаря решению председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. Его визит в город нашенский состоялся летом 1990 года. Ельцин встречался с военными, учителями и врачами, моряками и рыбаками. Особенно значимой стала его беседа с учеными Дальневосточного отделения Академии наук СССР в стенах Биолого-почвенного института.

– Что мешает двигать дальневосточную науку дальше? – спросил тогда российский лидер.

– Закрытость города, слабые контакты с коллегами из других стран, – отвечали ему.

– Будет вам открытый город, дайте только срок…

20 сентября 1991 года Борис Ельцин, уже президент РСФСР, подписал Указ № 1244 «Об открытии Владивостока для посещения иностранными гражданами».

Не все были согласны с этим решением. Правоохранители боялись наплыва криминальных элементов, а военные беспокоились о защите государственных интересов (и секретов, конечно).

Однако повернуть «ключ» назад было уже невозможно. И тут, как поется в любимой народом песне, «лишь бы все, это все не напрасно было»…

О том, какую роль в жизни Владивостока сыграло это событие, рассказывают эксперты «В».

Каждый период ценен по-своему

Владимир Дьяков, и.о. проректора-директора Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор исторических наук:

– Придание Владивостоку статуса открытого города, безусловно, стало эпохальным событием. Особенно для того периода. Поскольку в течение многих десятилетий город был закрытым, в нем отсутствовали консульства других государств и иностранные граждане могли приезжать сюда, только получив специальное разрешение. Это же касалось и граждан нашей страны. Например, во владивостокском аэропорту Кневичи была пограничная зона, и, прилетая сюда на самолете, все проходили паспортный контроль. Иногородним необходимо было предъявлять документы, объясняющие, с какой целью они прибыли.

Поэтому решение главы РСФСР Бориса Ельцина было достаточно грамотным в тот момент. Оно было направлено на то, чтобы сделать Владивосток открытым для въезда граждан других стран и соотечественников, но это также имело большое значение с точки зрения стратегических перспектив развития территории и превращения города оборонного значения в точку роста рыночной экономики. Ключевой задачей было постепенное изменение уклада экономики и социальной сферы здесь.

По прошествии трех десятилетий мы видим, что это стало не просто логичным и назревшим шагом. Это решение имело последствия в течение всех минувших лет и получило закономерное продолжение.

Во Владивостоке открылось более 10 консульств иностранных государств, представительство нашего МИДа, город стал действительно международным портом. Сюда стали массово заходить иностранные торговые, научные и рыболовецкие суда не только для погрузки-выгрузки, но и для бункеровки и так далее. Появились пассажирские «Принцессы». Военные корабли иностранных ВМС приходят с официальными визитами.

В 2012 году Владивосток стал местом проведения саммита АТЭС, а c 2014-го является площадкой для ежегодного Восточного экономического форума. С 2018 года он приобрел статус официальной столицы Дальневосточного федерального округа, что дополнительно подчеркивает его статус.

Сегодня открытость города связана в том числе с тем, что мы живем в условиях реализации политики «Восточного вектора», которая ориентирована на развитие торгово-экономических отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно Владивосток является основной точкой сопряжения России с АТР в географическом отношении, сегодня это крупнейший центр международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Вообще, если сравнивать советский Владивосток с реалиями открытого порта и центра международного сотрудничества, то, я думаю, здесь нельзя говорить о том, что закрытый город и открытый – это два каких-то непримиримых противоречия. Совсем нет, и это показывает современное развитие столицы Дальнего Востока.

Придание Владивостоку открытого статуса 30 лет назад привело к тому, что город постепенно стал обрастать инфраструктурой международного сотрудничества, соответствующими связями, в том числе и побратимскими отношениями с городами из различных регионов мира. На сегодняшний день можно констатировать, что город шагнул очень далеко вперед в плане не только развития как площадки для международного сотрудничества, но и известности за рубежом.

Вместе с тем если мы вспомним о том, что статус закрытого города был связан в основном с аспектами военно-политического и оборонного значения, то тут и сегодня изменилось немногое. Владивосток остается военным форпостом России на дальневосточных рубежах, и это, на мой взгляд, достаточно органично сочетается с тем, что он стал дестинацией для туристов и деловых гостей из-за рубежа. Более того, в 2010 году Владивосток получил официальный статус города воинской славы. Вот поэтому надо говорить не только о каком-то коренном переломе или принципиальном развороте в развитии территории, но и о модернизации инфраструктуры, об изменении внутреннего духа нашего города, об изменении отношения к нему.

Если мы вспомним Владивосток 30-летней и даже 20-летней давности и сравним его с сегодняшним, то увидим, что здесь появилась масштабная инфраструктура, заточенная под большое количество приезжих – как из других городов России, так и иностранцев, как туристов, так и деловых визитеров. Это и гостиничная инфраструктура, и общественные пространства, и большое количество заведений питания, где представлено много видов мировой кухни. К числу таких объектов можно отнести кампус Дальневосточного университета, три новых моста, два из которых совершенно уникальны для нашей страны, и многие другие элементы, которые за это время появились в городе. Конечно, город очень сильно изменился.

Кстати, говоря о тех же мостах, можно констатировать что открытый статус города привел даже к «сбыче мечт», – идея моста через бухту Золотой Рог как актуальный для развития территории проект обсуждался с 50-х годов прошлого века. И вот уже в начале XXI века он был реализован и даже дополнен еще более масштабным мостом на остров Русский…

Владивосток и сегодня является демонстрацией открытости, потому что, конечно, такая масштабная инфраструктура рассчитана на то, что город будет расти и развиваться, здесь будет увеличиваться количество жителей, будет постоянный въездной туристический поток. И сегодня вряд ли кто-то может допустить мысль, что его опять закроют. То есть ощущение Владивостока, его дух и восприятие уже неразрывно связаны со статусом открытого города.

Главное – освоение территории

Григорий Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России»:

– Придание Владивостоку официального статуса открытого города в начале 90-х совпало с переводом экономики страны с плановой модели на рыночные рельсы. Это, безусловно, было значимым шагом, тем более что уже тогда тут проявились вполне рыночные тренды того времени, связанные с внешнеэкономической деятельностью, а не только с местным предпринимательством. Я имею в виду активный импорт товаров широкого потребления из экономик АТР, прежде всего из Китая и Кореи, активный ввоз и торговлю подержанными иномарками из Японии. Именно автоторговля очень быстро в 90-е сделала Владивосток одним из центров развития предпринимательства в стране.

Дальнейшее показало, что выигрышное геоэкономическое положение города стало использоваться для его развития, появления здесь новых уникальных режимов экономической деятельности и хозяйствования. Сегодня это режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, САР – специальный административный район, то есть офшор на острове Русском, один из двух в нашей стране, действие которого планируется распространить и на те компании, которые зарегистрированы в России, а не только на зарубежные. То есть Владивосток за эти 30 лет начал развиваться по принципиально новой бизнес-модели, в основе которой лежат внешняя торговля, привлечение иностранных инвестиций, транзитная и пространственная логистика, открытие новых производств.

Если мы посмотрим на предпринимательское сообщество региона, то увидим, что оно стало достаточно пестрым: здесь довольно много представителей иностранного бизнеса, зарубежных товаров, устойчивых моделей совместной бизнес-деятельности. Все это накладывает отпечаток на развитие города, на его имидж и восприятие как в нашей стране, так и за рубежом, прежде всего в ведущих экономиках АТР.

Если мы посмотрим на структуру экономики Владивостока, то увидим тут тоже очень серьезные изменения, которые связаны с развитием города как открытой и свободной территории, центра международного делового сотрудничества России в АТР. К традиционным логистике и транзиту грузов добавились строительство как достаточно активно развивающаяся сфера хозяйства, въездной туризм, деревообработка, активное развитие сферы торговли и услуг, поскольку на территории агломерации как минимум в доковидный период активно развивался транзитный поток приезжающих как из-за рубежа, так и из других регионов страны. Даже активная трудовая миграция выходцев из Центральной Азии в наш регион, особенно во Владивосток, которую мы наблюдаем сегодня, это тоже свидетельство активного развития города как места посещения, места международной торговли.

Если вспомнить историю развития бизнеса в нашем регионе, мы увидим, что уже в конце ХIХ века, в эпоху порто-франко, Владивосток уверенно развивался в формате не только военной крепости, но и бизнес-модели, связанной с активным использованием частного капитала – государственно-частным партнерством, как это принято называть в наши дни. Уже тогда известные купцы и предприниматели не просто успешно занимались бизнесом, а вкладывались в строительство инфраструктуры общественного назначения – строили больницы, учебные заведения и так далее. Поэтому и сегодня основная стратегия развития города – это активное привлечение капитала, развитие бизнеса, создание рабочих мест и повышение имеющейся налогооблагаемой базы за счет развития предпринимательства.

Многие планы в развитии города сегодня затормозила пандемия коронавируса, но это общая проблема. В целом же очевиден тренд на все большую роль бизнеса и предпринимательства здесь, на развитие различных хозяйственных проектов, без чего немыслимо гармоничное развитие территории региона.

Думаю, что и для ближайшего будущего будет характерен ряд трендов, связанных с открытым статусом нашего города. Во-первых, это сохранение международной составляющей в вопросах развития бизнеса здесь. Во-вторых, постепенное усиление экспорта с территории региона в ведущие экономики АТР. В-третьих, постепенное развитие новых производств, что будет повышать общий экономический потенциал региона. Думаю, что дальнейшее развитие Владивостока – это тоже бизнес-модель, в рамках которой освоение территории агломерации будет в основном связано с бизнес-проектами, такими как развитие производства в ТОРах, прежде всего в ТОР «Надеждинская».

Мне кажется, что тот путь, который прошел Владивосток за эти 30 лет, во многом сложный, но достаточно результативный, и многие сопоставимые или даже большие по населению агломерации нашей страны таких успехов не достигли. Причина в географии города, в его расположении на стыке с густонаселенной и активно экономически развивающейся Восточной Азией. И движение по этому пути, как минимум в бизнесе, будет продолжаться в ближайшие десятилетия…

От «закрытого» имиджа ушли. «Открытый» нужно формировать

Петр Самойленко, кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, член Российского общества политологов:

– Придание Владивостоку статуса открытого города 30 лет назад было связано не только с экономическими задачами либерализации экономики и перехода к рыночной модели хозяйствования, но и с вполне четкими политическими задачами – демонстрацией Западу повышения открытости страны для иностранцев, ухода от принципов «железного занавеса».

Уже к концу 90-х стало понятно, что помимо экономического сотрудничества страна будет гораздо более активно развивать взаимодействие с азиатской частью мира. Именно на стыке 80-х и 90-х годов появляется термин «Азиатско-Тихоокеанский регион», который сегодня прочно вошел в обиход. Весь мир стал больше обращать внимание на азиатскую Пацифику. В Приморье уже тогда были консульские учреждения Японии, Кореи и других стран. Просто в силу закрытости Владивостока они были расположены в Находке – на тот момент это был крупнейший открытый морской порт Дальнего Востока.

Присвоение Владивостоку статуса открытого города привело к тому, что буквально на глазах произошел переезд сюда иностранных дипломатических учреждений из Находки и начали открываться новые официальные представительства, к примеру, генеральное консульство США. Уже к концу 90-х у нас было свыше десятка зарубежных консульств, то есть за Уралом Владивосток стал центром так называемых консульских округов для многих стран, они охватывали не только Дальний Восток, но и Сибирь.

Далее начали открываться представительства организаций бизнеса стран АТР, в город с официальными визитами стали приезжать не только гражданские делегации, но и заходить военные корабли, в заливе Петра Великого вблизи Владивостока стали проходить международные военно-морские учения. То есть достаточно быстро Владивосток стал рассматриваться всеми как центр политического, межгосударственного диалога.

Теперь, когда статус города дополнился еще и официальным званием столицы ДФО, эти аспекты стали более явными. Такой политический контекст достаточно явно считывается, к примеру, в рамках ВЭФ – изначально задуманный как внешнеэкономическое мероприятие, каждый раз при проведении он включает немало аспектов внешней политики, официального межгосударственного взаимодействия, международных отношений. Учитывая тренды развития современного многополярного мира, можно прогнозировать, что Владивосток и в перспективе ближайших лет будет оставаться центром внешнеполитического взаимодействия с АТР. Ведь в непосредственной близости от нас стремительно растущий Китай, «стабильно нестабильный» Корейский полуостров, Япония с претензиями на «северные территории», южнее – Юго-Восточная Азия с активно развивающимися экономиками, как Индонезия и Вьетнам.

Отдельно нужно сказать, что Владивосток за эти 30 лет все больше становится «витринным городом», по которому иностранцы судят о нашей стране и о европейской культуре. Конечно, тут еще много проблем, прежде всего они касаются благоустройства территории агломерации, ее санитарного содержания, формирования современной комфортной городской среды. Думаю, что важнейшим направлением развития города является территориальный брендинг, поскольку мы уже прочно ушли от «закрытого» имиджа города, но в то же время так и не сформировали органичный «открытый» имидж. Необходимо, чтобы в восприятии любого человека – как россиянина, так и иностранца – название «Владивосток» вызывало устойчивые ассоциации, воспринималось однозначно и позитивно.

Конечно, отдельные черты, части такого многосоставного имиджа уже есть, они сформировались прежде всего в ходе естественного развития города, разных периодов его истории. Это море, сопки, ярусная застройка на возвышенностях, судоходство и активный отдых на морском побережье. Но кроме этого нужны и другие черты, новые и оригинальные, которые, с одной стороны, дополняли бы существующие, с другой – явно бы развивали концепцию агломерации как центра международного делового сотрудничества. Таковыми, как мне кажется, должны быть образы каких-то фирменных товаров, которые здесь производятся, образ Владивостокской крепости как уникального памятника истории и культуры, образ туристов из самых разных стран, присутствующих в городской среде.

Владивосток – город рыбаков, моряков и военных, но этот образ необходимо существенно дополнить и другими составляющими, которые отражают его современные реалии. И именно то, что связано с открытостью, с международным характером, будет основным – то, чего раньше было намного меньше и что за последние 30 лет стало неразрывно ассоциироваться с городом.

Именно так необходимо расширить смысловое содержание образа Владивостока, ассоциации, связанные с ним и прочно цепляющие тех, кто сюда приезжает.

Думаю, что предстоит сделать еще много, и зависеть это будет и от власти, и от бизнеса, и от самых граждан, поведение которых тоже формирует бренд территории. Необходимы и другие составляющие: умение контактировать с иностранцами, знание иностранного языка, как минимум английского, на базовом уровне – это необходимая компетенция для населения любого крупного города, где постоянно существует въездной турпоток, иностранный визитинг самого разного характера и специфики – от обычных отдыхающих до официальных делегаций. Над этим надо активно работать сегодня и завтра.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

из архива «В», предоставлено филиалом Российской таможенной академии