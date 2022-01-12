Берите книги в руки, коммуницируйте! Весьма любопытной выставкой привлекает сегодня зрителей галерея современного искусства «Арка» – «Бук-арт: книгоиздание как самоорганизованная практика» (16+). Она открылась под самый занавес ушедшего года и будет работать до конца января.

Название этой выставки тем, кто следит за арт-событиями во Владивостоке, покажется знакомым. Да, подобный вернисаж уже был в нашем городе прошлой весной – в рамках фестиваля немецкой культуры. Тогда выставка в «Арке», посвященная печатным изданиям, была столь популярна и вызвала такой интерес, что ее решили продолжить и расширить.

Берлинский книжный магазин Motto Books совместно с новосибирской «Студией 312» представляют гибридное мероприятие, объединяющее читальный зал и книжную выставку. В галерее «Арка» экспонируются печатные издания от Motto Books, демонстрирующие многообразие независимых представителей мировой художественной и издательской сцены.

В экспозицию также вошли работы молодых новосибирских художников, выполненные в жанре artist book (книга художника). Скорее всего, имена их вам неизвестны, так что знакомьтесь: Елена и Андрей Бертолло, Янина Болдырева, Ирина Бутковская, Дарья Валова, Евгений Иванов, Мария Гнучевская, Валерий Кламм, Вячеслав Ковалевич, Владимир Курилов, Андрей Курченко, Александра Магзянова, Ольга Посух, Александра Пьянкова.

– Новосибирская часть выставки демонстрирует всплеск альтернативного книгоиздания, случившийся в этом городе в последние годы и во многом связанный с многочисленными коллаборациями сибирских поэтов и художников, – рассказывает Яна Гапоненко, один из авторов идеи выставки. – Здесь представлены как самостоятельные книги художников, выполненные в самых разных техниках, так и отдельные издания, в которых роль художника выглядит если не первостепенной, то весьма значительной. Зрителю предоставлена возможность увидеть, в каких случаях сибирские книгоиздательские тенденции пересекаются с общемировыми, а в каких отличаются в связи с локальным контекстом.

Художники используют книги как одну из форм трансляции своих идей, фокусируясь на книге как на физическом объекте, кристаллизующем авторское высказывание. При этом книга выступает в качестве самоценного художественного объекта, демонстрирующего, что печатная продукция сегодня не только является средством передачи информации, но и несет определенную невербальную нагрузку, не менее важную для целостного восприятия посыла, заложенного автором. Технологический прогресс позволил гибридным формам визуального искусства перемещаться как физически, так и в цифровом виде, стирая границы между отдельными группами людей. Книга как одно из воплощений нового подхода к коммуникации становится ключом к формированию малых сообществ, одновременно объединяя их и придавая им некую особость.

Выставка дает представление о самоорганизации и самопрезентации, которые лежат в основе возможностей художников выражать себя. Около ста представленных Motto Books изданий включают книги художников, зины (англ. zine, от magazine – общее название для разного вида независимых изданий авторских работ, некий самиздат), а также публикации, отражающие эволюцию книжной индустрии и самиздата. Такой выставочно-читальный зал приглашает посетителей посмотреть на книгу как на объект искусства.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА