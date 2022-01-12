Владивосток вернул себе «День тигра» Регистрация товарного знака «День тигра» Фондом «Феникс» признана незаконной. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по результатам рассмотрения обращения администрации Владивостока.

Напомним, что товарный знак «День тигра» был зарегистрирован 11 мая 2021 года Роспатентом на правообладателя – Фонд «Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия «Феникс».

Однако администрация Владивостока с данным решением Роспатента не согласилась. Было направлено обращение о признании регистрации товарного знака незаконной.

В обращении говорилось, что День тигра проводится администрацией города Владивостока ежегодно начиная с 2001 года в формате карнавального шествия и презентаций природоохранных организаций города. Городской праздник День тигра внесен в Устав города Владивостока.

Теперь в связи с признанием регистрации товарного знака «День тигра» Фондом «Феникс» незаконной администрация Владивостока и все жители города вновь получили право свободно, без согласования с Фондом «Феникс» отмечать этот любимый всеми общегородской праздник.

Сергей ПЕТРОВ