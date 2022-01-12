Молодежь сможет ходить на российские фильмы бесплатно В 2021 году в Приморье выдали более 40 тысяч «Пушкинских карт». Ее обладателями смогли стать жители края в возрасте от 14 до 22 лет.

В настоящее время «Пушкинская карта» открывает двери в культурные учреждения разных городов и районов. Это Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморская государственная картинная галерея, Приморская краевая филармония, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, музейно-выставочный центр Дальнегорска, театр драмы имени Комиссаржевской в Уссурийске, а также сразу пять организаций Находки: музейно-выставочный центр, центр культуры, городская картинная галерея «Вернисаж», Дом молодежи и местный театр кукол.

«В 2021 году в Приморье было выдано 41 130 «Пушкинских карт». Номинал каждой из них сегодня составляет 5 тысяч рублей. Средства нельзя обналичить, но можно потратить на билеты в культурные учреждения края. Список галерей и театров, куда можно попасть по «Пушкинской карте», постоянно пополняется», – отметила заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Она также уточнила, что «Пушкинскую карту» можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура». Процесс занимает считаные минуты.

«Карта действует по всей стране. Молодежь может воспользоваться ею, к примеру, в отпуске в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде или любом другом городе России», – подчеркнула зампред.

С февраля этого года карту начнут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей из общей суммы.

Сергей ПЕТРОВ