Новогодней ели век недолог… Специалисты советуют, как правильно утилизировать новогодние деревья

Новогодние праздники закончились, а значит, главным символам Нового года – елкам скоро придется покинуть дома. Как правильно утилизировать деревья, рассказали представители краевого предприятия «Приморский экологический оператор» (ПЭО).

Заместитель директора ПЭО Сергей Лазарев отметил, что предприятие не первый год занимается переработкой елок. Для этого на полигоне в районе Холмистой установлено специальное оборудование по их измельчению в щепу.

«Эту щепу отдаем либо в Ботанический сад, либо населению», – пояснил он.

Сергей Лазарев напомнил жителям несложные правила утилизации новогодних красавиц:

– елка должна быть освобождена от всех игрушек и мишуры;

– елку нужно класть рядом с мусорным контейнером или на площадке для сбора крупногабаритного мусора.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru