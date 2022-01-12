Больше азарта и оптимизма: восточный гороскоп на 2022 год Завершается год, который проходит под знаком Белого Металлического Быка. Ему на смену спешит Черный (по другой версии, Голубой или Синий) Водяной Тигр – символ 2022 года. Что он несет с собой всем и каждому согласно восточному календарю?

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ОТ САЛОНА «МАНДРАГОРА»

Что такое восточный календарь

Китайский (восточный) календарь – это 12-летний лунный цикл, в котором у каждого года есть свой тотем – символ в виде определенного животного. Считается, что представление, сложившееся в восточной культуре об этом животном, соответствует характеру человека,

рожденного в год такого животного.

12-летний цикл стартует с Года Крысы, затем по очереди следуют Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза (или Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Каждое тотемное животное связано с определенной стихией. Полное совпадение тотема и стихии бывает очень редко – всего раз в 60 лет.

Очень важное для восточного календаря понятие – год судьбы. Это год того животного, под знаком которого человек родился. Считается, что каждый год судьбы (а он наступает раз в 12 лет) является для человека очень важным и даже рубежным.

Когда наступит Год Тигра

Как известно, Новый год по восточному календарю наступает не в ночь с 31 декабря на 1 января, а позже. Год Черного Водяного Тигра начнется 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023-го. Тем не менее в западной культуре принято встречать хозяина нового года заранее, прямо в новогоднюю ночь. Знатоки восточных премудростей такую торопливость, а точнее сказать, предусмотрительность приветствуют: по их мнению, правильно организованная встреча подскажет символу наступающего года, что его ждут, ему рады, с ним связывают большие надежды.

Для кого Год Тигра станет годом судьбы

Актуальные для этого гороскопа Годы Тигра в XX-XXI веках: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Это значит, что для людей, рожденных в эти годы (по восточному календарю), период с 1 февраля 2022 года до 21 января 2023-го важнейший во всех отношениях.

Что ждет в 2022 году все знаки восточного цикла

Наступающий Год Черного Водяного Тигра готовит перемены всем знакам. Тигр – это мощный, красивый, властный и импульсивный зверь. Он умеет и тихо подкрадываться, и стремительно нападать. Это означает, что терпение, самообладание и энергия будут творить в наступающем году чудеса, давая возможность всем почувствовать благотворные перемены в жизни. Главное – быть готовым эти перемены принять.

ГОРОСКОП ДЛЯ КРЫСЫ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Для рожденных в Год Крысы приход Тигра очень благоприятен. Поскольку эти животные в восточном гороскопе недалеко друг от друга, они крепко дружат, несмотря на разницу в размерах и статусе. Поэтому для Крысы наступающий год – это время свершений и успехов, масштабных проектов и новых ярких отношений. Главное – не упустить открывающиеся возможности.

ГОРОСКОП ДЛЯ БЫКА НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Мощному, амбициозному Быку, конечно, немного обидно уступать дорогу Тигру, но что делать – ход времени неумолим. Поэтому Быку в год своего соперника стоит как следует подумать, прежде чем действовать. Хорошая новость: год крайне благоприятный для Быка в финансовом плане. Так что достичь успеха в этой сфере вполне реально, все «небесные» предпосылки для этого есть. Быки смогут не только серьезно улучшить свое финансовое положение, но и приобрести недвижимость, а также, возможно, изменить свой семейный статус.

ГОРОСКОП ДЛЯ ТИГРА НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Тигры, вам и карты в руки, ваш год судьбы, а значит, все для вас! Главное, не упустить удачу и не пролететь мимо нее. Ваш девиз на 2022 год: действовать решительно, ничего не страшась, и тогда все получится.

ГОРОСКОП ДЛЯ КРОЛИКА НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Для Кролика наступает время перемен, но потребуется проявить не только готовность к прорывам, но и разумную осторожность. Помочь Кролику не заиграться сможет Крыса, поскольку эти два знака очень дружны. Нелишне также заручиться поддержкой хозяина года Тигра, и тогда удача точно свалится прямо в «кроличью нору».

ГОРОСКОП ДЛЯ ДРАКОНА НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Драконов с начала февраля 2022 году ждут серьезные жизненные изменения. Поэтому пока людям, рожденным под этим огнедышащим знаком, не стоит форсировать события. Лучше немного помедлить на старте, удерживая бушующий внутри огонь, а потом совершить прорыв. И тогда успехи на деловом и личном фронте обеспечены.

ГОРОСКОП ДЛЯ ЗМЕИ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Змея проведет 2022 год в задумчивости, размышлениях и тишине, постигая неведомое и реализуя долгосрочные планы. Упорство и удача – отличное сочетание, так что год для этого знака обещает быть благотворным для реализации «долгоиграющих» программ. Уже на старте можно задуматься о получении дополнительного образования.

ГОРОСКОП ДЛЯ ЛОШАДИ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Импульсивную порывистую Лошадь весь год ждут приятные хлопоты, связанные как с работой, так и с личной жизнью. Но стоит на старте немного притормозить, чтобы дойти до финиша полными сил.

ГОРОСКОП ДЛЯ КОЗЫ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Козе следует правильно расставить приоритеты, и тогда год принесет яркие события и благотворные перемены. Основной фронт – личный, на нем и нужно сконцентрировать главные силы. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам, рожденным под этим знаком.

ГОРОСКОП ДЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Активная и импульсивная Обезьяна проведет 2022 год в соответствии со своим взрывным темпераментом. Это значит, что изменения в жизни не заставят себя ждать. Как насчет того, чтобы попробовать себя в политике? Если это не ваше, тогда, может, стоит начать свой бизнес?

ГОРОСКОП ДЛЯ ПЕТУХА НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Для Петуха год важен для правильных действий, направленных на главный человеческий капитал – здоровье. Спортзал, прогулки, активный отдых тут главные помощники. Ну и о доказательной медицине не стоит забывать.

ГОРОСКОП ДЛЯ СОБАКИ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Собаки готовы бежать, весело скакать и даже немного покусывать. Это значит, что люди, рожденные под этим знаком, полны сил и оптимизма. Здоровье их не подведет, сил будет достаточно, так что вперед – к карьерным и финансовым успехам! Пора также подумать о новом автомобиле или о решении квартирного вопроса, средства для этого найдутся, а поддержка близких обеспечена.

ГОРОСКОП ДЛЯ СВИНЬИ НА 2022 ГОД

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Решительность, соединенная с умом, тактом и даже хитростью, поможет людям, рожденным в Год Свиньи, добиться серьезных успехов. Особенно преуспеют те, кто работает, как говорится, на себя: стоматологи, психологи, агенты по недвижимости, адвокаты, предприниматели.

ЕСЛИ ОБОБЩИТЬ ВСЕ, что посоветовали астрологи на Год Черного Водяного Тигра, то важно помнить: азарт, оптимизм, готовность к переменам и решительность перед лицом трудностей – залог того, что год будет удачным. И, конечно, очень важно чувствовать надежное плечо близких, поэтому семейные и дружеские связи надо обязательно поддерживать и стараться упрочить. И тогда в новом году всех ждет удача.