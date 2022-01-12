Первые 40 лет самые трудные в жизни мальчика… Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской выиграл грант на постановку нового спектакля, став одним из пяти театров ДФО, вошедших в грантовую программу «Поддержка молодой режиссуры». Эта поддержка оказывается в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Уссурийцы заявили к постановке пьесу Дмитрия Богославского «Катапульта» (16+), а ставить ее будет режиссер Георгий Сурков. Он уже успел заявить о себе в театральных кругах, в минувшем году сразу две его работы вошли в лонг-лист «Золотой маски».

Дмитрий Богославский – белорусский драматург, представитель «новой драмы», лауреат и призер драматургических конкурсов. Спектакли по его пьесам поставлены в театрах Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Грузии.

«Катапульта» – метафора отдельно взятой человеческой жизни, возможно, не всегда складывающейся удачно. Герой пьесы – наш современник, человек 40 лет от роду, который пытается бороться с внешними обстоятельствами и выбраться из порочного круга фатального невезения. Одновременно с этим он трансформируется внутренне и проходит своеобразную инициацию, становится действительно взрослым ответственным человеком.

Напомним, что уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской уже выигрывал грант по программе развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, в прошлом году на средства гранта был поставлен спектакль «Каренин» (16+), который вошел в лонг-лист XXVIII Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» сезона 2020–2021 года.

Кстати, в списке получивших новую грантовую поддержку есть еще один театр из Приморья – краевой театр молодежи.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено театром имени В.Ф. Комиссаржевской