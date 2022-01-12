Встать на крыло после праздников Врачи советуют, как прийти в норму после длинных выходных

Возвращаться к работе тем сложнее, чем веселее и длиннее праздники. Это говорят психологи, это же подтверждает и личный опыт многих.

О том, как вернуть мотивацию к труду, рассказывают «Известия», ссылаясь на мнение психолога Владимира Шляпникова, преподавателя Московского института психоанализа.

Во-первых, специалист рекомендует не преувеличивать проблему. Люди постоянно сталкиваются с необходимостью менять свой образ жизни: при выходе из отпуска или декрета, при смене работы, при переезде. «Способности психики адаптироваться к новым условиям достаточно велики. Самое главное – правильно организовать процесс перехода», – подчеркивает психолог.

Также он советует возвращаться к прежнему образу жизни постепенно: в первый рабочий день не стоит заниматься слишком сложными делами, лучше начать с простых и знакомых дел. Адаптация пройдет легче, если каждый вечер составлять план работы на завтра. В такой ситуации порой возникает желание развеяться, попробовать что-то новое и даже экстремальное, но размеренность и стабильность – это лучшая стратегия, настаивает эксперт.

В переходный период важно поддержать организм: больше спать и отдыхать, правильно питаться, избегать лишних физических и эмоциональных нагрузок.

Стоит обратиться за поддержкой к коллегам: если выходить в офис за компанию, то процесс пройдет быстрее и легче. Можно также периодически встречаться с друзьями или коллегами, чтобы делиться своими проблемами, переживаниями и успехами.

Кроме того, можно попробовать договориться с работодателем о переходном периоде. Например, работать один день в неделю в дистанционном режиме или с более гибким графиком, устраивать перерывы в течение рабочего дня. Как правило, двух-трех недель достаточно, чтобы привыкнуть и втянуться.

«Наберитесь терпения и надейтесь на лучшее. Перемены могут вызывать дискомфорт и негативные переживания – это нормально. Отнеситесь с пониманием к себе и своему организму. Адаптация требует времени. В большинстве случаев этот процесс происходит незаметно для нас», – подытоживает психолог.

К слову, 15 декабря были опубликованы результаты опроса онлайн-сервисов «Работа.Ру» и «СберЗдоровье», согласно которым 63 % россиян считают декабрь самым сложным месяцем года. Свой ответ респонденты объяснили тем, что в декабре возрастает количество задач во всех сферах жизни, часто меняется погода и увеличивается количество работы. Также они назвали причинами своей усталости в декабре выгорание на работе, большое количество домашних обязанностей, грусть и одиночество в предпраздничной суете, работу по выходным, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.

Лика ТКАЧЕНКО

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