Какая жизнь, такие и слова Владивосток попал в лидеры среди российских городов, жители которых чаще всего в своей речи используют нецензурные выражения. Как выясняется, используют неспроста…

В России периодически проходит исследование количества ненормативных слов, которые используют жители разных городов страны.

Как ни удивительно, занимается составлением уникального рейтинга Финансовый университет при правительстве РФ, который на днях представил результаты очередного исследования распространенности ненормативной лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек.

Исследователи задавали жителям таких городов вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используются ненормативная лексика, нецензурные выражения или их используют редко?»

Как оказывается, «часто» и «довольно часто» мат слышат приблизительно 18 % жителей крупных и средних городов России. В лидерах «нецензурных» городов Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут. А вот городами, где реже всего жители употребляют нецензурные выражения, признаны Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки.

Однако не зря же таким опросом занимается серьезный государственный университет. Как выясняется, количество используемых жителями тех или иных городов нецензурных выражений напрямую зависит от потребительских настроений, уровня жизни и экономической активности населения.

То есть можно смело констатировать, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью.

С финансами у жителей этих городов дела очень неважны. Более того, люди здесь чаще стремятся брать кредиты как в банках, так и у серых кредиторов.

Также гораздо хуже обстоят дела в «нецензурных» городах и с развитием малого и среднего бизнеса. Плохи дела тут и с заработными платами.

То есть людям в городах с высоким уровнем использования мата есть с чего ругаться и есть кого ругать.

Евгений СИДОРОВ

Фото из архива «В»