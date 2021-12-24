Учеба в режиме онлайн – за или против После того как в нашу жизнь ворвался COVID-19, в лексиконе россиян, не исключая школьников и студентов, прочно закрепились слова «дистанционка» и «удаленка».

С весны прошлого года занятия школьников и студентов неоднократно переносились из очного формата на различные онлайн-платформы, такие как Zoom, MS Teams, Discord и другие, чтобы представители молодого поколения меньше контактировали друг с другом, с преподавателями и не распространяли смертельно опасный вирус. Меры, диктуемые заботой о здоровье, очень важны и принимаются безоговорочно. В то же время до сих пор непонятно, насколько удобен такой формат для самих обучающихся. К примеру, у студентов ДВФУ, с которыми общался корреспондент «В», мнения по этому поводу противоречивые.

Так, о плюсах дистанционного обучения преимущественно высказывались студенты гуманитарных направлений вне зависимости от курса. Они убеждены, что получение знаний в режиме онлайн для них гораздо удобнее. Во-первых, это дает им больше свободы в планировании личных дел. Во-вторых, упрощает возможность совмещать работу и учебу. Не секрет, что жизнь нынче дорогая и многие студенты вынуждены подрабатывать.

По словам студентов инженерных направлений, дистанционный формат удобен только для лекций, и то не для всех предметов. Например, математика, инженерная графика, физика хуже усваиваются из-за неудобства работы с виртуальными досками.

– По физике есть лабораторные работы, для выполнения которых необходимо оборудование. Можете представить, как неудобно выполнять такие работы дистанционно и понимать принцип работы устройства через книжки, без возможности приобщиться к проводимому опыту, – рассказал студент 2-го курса Александр Колодницкий.

Студенты информационного направления относятся к онлайн-формату тоже противоречиво. Они полагают, что большинство предметов удобно изучать и в дистанционном формате. Но, как и инженерам, будущим IT-специалистам тяжело воспринимать точные науки в режиме онлайн – такие предметы, как дискретная математика, математический анализ и другие.

– Английский, русский языки, БЖД удобно слушать из дома, а вот «дискретка» (дискретная математика) от этого сильно страдает. Информация выпадает из-за того, что на электронных досках не так удобно писать формулы: не всегда с первого раза разберешь букву или цифру. Иногда еще Интернет подводит. Из-за этого ухудшается связь и тяжело понять, что объясняет преподаватель, – посетовал первокурсник информационного направления Александр Нестеренко.

Будущие медики вообще не оценили «дистант». Студентка направления «Лечебное дело» Ксения Пьянкова рассказала, что из-за ввода данного формата у них пропало очень много практик, которые они должны были проходить в больницах.

– Невозможно заниматься лечением больных без непосредственного общения с пациентом. А вот лекции можно послушать и через онлайн-платформу, это не особо влияет на восприятие материала, – уточняют студенты.

Вывод из проведенного опроса следующий: однозначного ответа, хорош или плох дистанционный формат, нет. Каждый учащийся находит в нем свои плюсы и минусы. Однако все респонденты сошлись на том, что перенести образование в онлайн пока невозможно. Многие дисциплины требуют обязательного присутствия учащегося на занятии. Поэтому, пока существует коронавирус под номером 19, с «дистанционкой» придется смириться.

Вероника ГОНЧАРОВА