Первую Речку освобождают от наследия 90-х Еще одно позорящее Владивосток место прекратит свое существование

Во Владивостоке продолжается работа по очистке города от наследия прежних лет, которое не только портит облик современного города, но и часто просто выглядит откровенно позорно. Наконец-то очередь избавиться от наследия 90-х годов дошла и до района Первой Речки.

23 декабря здесь под снос пошли киоски, расположенные близ транспортного кольца, где ранее располагалась остановка транспорта. Конечно, горожанам было удобно, возвращаясь с работы, что-нибудь купить в киосках, а молодежь там и вовсе оккупировала киоски со среднеазиатским фастфудом. Но будем откровенны: вид одной из ключевых точек города уже давно не соответствовал даже самым скромным понятиям о благоустройстве и городском дизайне.

Но не только внешний вид портил это оживленное место. Торговцы считали совершенно нормальным выливать отходы прямо на проезжую часть. В теплое время года на все окрестности разносился запах, более подходящий для свалки мусора, а не для центра большого города. О том, что здесь будет в итоге после зачистки, мэрия пока не сообщала. Между тем дискуссии по поводу обустройства района кольца «Первой Речки» продолжаются.

Еще одна больная точка, также доставшаяся в наследство от 90-х годов, – линейка магазинов, которые расположены со стороны кинотеатра «Москва». Отличная панорама на кинотеатр, как и задумывалось архитекторами изначально, была перекрыта магазинами, которые не только испортили вид, но и заставили горожан, которые стоят на остановке или проходят мимо, делать это буквально по головам. Тем более что сейчас здесь в итоге обосновались магазины сотовых операторов, предлагающих однотипную продукцию. И, честно говоря, народ там не толпится. Конечно, и это позорище давно пора снести и вернуть району современный вид. Возможно, какие-то торговые точки в этом месте все-таки необходимо сохранить, но сделать это нужно в более современном виде.

Следующий вопрос к бывшему Первореченскому рынку, который сейчас превратился в странный симбиоз сразу нескольких видов торговли. Да еще и обзавелся не менее странной пристройкой, которая своим дизайном больше смахивает на казарму, чем на офисный центр. Возможно, и здесь уже пора поработать с собственниками.

Евгений СИДОРОВ

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