Больничный лист, приснись, приснись… Привычный всем листок нетрудоспособности остается в прошлом

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности, именуемые в народе больничными, будут выдаваться только в электронном виде.

Основание нововведения – Федеральный закон от 30 апреля 2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

О новшестве в здравоохранении корреспонденту «В» рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью (с дислокацией в городе Владивостоке) Дальневосточной транспортной прокуратуры Кристина Захарова.

– Для чего нужен листок нетрудоспособности? И можно ли обойтись без него?

– Листок нетрудоспособности – это документ, подтверждающий нетрудоспособность работника в период его болезни. Именно он является основанием для выплаты работнику пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также он подтверждает, что работник отсутствовал на работе по уважительной причине.

– Обязательно ли обращаться за выдачей больничного исключительно в муниципальные лечебные учреждения?

– Действительно, многие граждане считают, что листки нетрудоспособности выдают исключительно муниципальные лечебные учреждения: поликлиники, больницы, амбулатории.

Однако это ошибочное мнение. Листки нетрудоспособности вправе выдавать юридические лица, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности. Их выдают работники медицинских организаций, в частности, лечащие врачи. Но такого права нет у врачей структурного подразделения, оказывающего скорую медицинскую помощь, в том числе специализированную. А также у фельдшеров, если на них возложены отдельные функции лечащего врача.

– Кто может рассчитывать на получение больничного? И у кого нет шансов его получить?

– Листки нетрудоспособности выдаются работникам по трудовому договору, подлежащим обязательному социальному страхованию, государственным и муниципальным служащим, священникам, работникам производственного кооператива. Если сотрудник работает по гражданско-правовому договору, больничный ему не оплатят. Листок нетрудоспособности выдается в связи с заболеванием, травмой, отравлением и иным состоянием, связанным с временной потерей трудоспособности, необходимостью ухода за больным членом семьи, беременностью и родами, карантином, долечиванием в санаторно-курортной организации, протезированием в стационарных условиях, усыновлением ребенка. И в то же время больничный по уходу за ребенком не оформят, если работник находится в отпуске по беременности и родам. Также больничный не выдается, если работник проходит предварительный или предрейсовый осмотр.

– До 1 января еще две недели. Можно ли получить листок нетрудоспособности в бумажном виде? Или уже поезд ушел?

– Даже после 1 января листок нетрудоспособности можно оформить либо в бумажном, либо в электронном виде. Электронный больничный – это не обязаловка. Его выдают по желанию человека. Для этого он пишет согласие на получение листка нетрудоспособности в электронном виде. Для получения больничного листка нетрудоспособности в электронном виде нужно, чтобы медицинская организация и работодатель были участниками системы информационного взаимодействия «Соцстрах». Подключен ли работодатель к этой системе или нет, работник может узнать в своей бухгалтерии или в отделе кадров.

– Можно ли продлить время нахождения на больничном после стационара или выписка из больницы – основание для незамедлительного выхода на работу?

– Можно продлить лист нетрудоспособности еще на 10 дней, если есть необходимость восстановиться либо лечиться в домашних условиях после выписки из больницы. Если потребуется санаторное лечение, этот период могут продлить до 24 дней. Но лучше всего не болеть. Берегите себя и своих близких.

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото из открытых источников